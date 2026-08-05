Khởi động Better Choice Awards 2026: Lần đầu vinh danh doanh nghiệp kiến tạo đất nước

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Giải thưởng Better Choice Awards (BCA) 2026 chính thức được Công ty Cổ phần VCCorp và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát động với chủ đề "Innovation Beyond Borders - Đổi mới vượt biên giới".

Sau bốn mùa tổ chức, Better Choice Awards tiếp tục hướng tới mục tiêu khuyến khích đổi mới sáng tạo lấy con người làm trung tâm, đồng thời tạo diễn đàn kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia, cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

Theo Ban tổ chức, chủ đề năm nay "Innovation Beyond Borders" không chỉ mang ý nghĩa vượt qua những giới hạn về công nghệ hay ngành nghề, mà còn hướng tới việc lan tỏa các giá trị đổi mới sáng tạo vượt ra ngoài phạm vi doanh nghiệp để tạo tác động tích cực đối với xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đưa các sáng kiến của Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Điểm nhấn lớn nhất của Better Choice Awards 2026 là sự xuất hiện của Nation Builders Awards – hạng mục hoàn toàn mới nhằm ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp thực chất cho quá trình phát triển đất nước. Khác với các mùa giải trước vốn tập trung tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp đổi mới sáng tạo, năm nay giải thưởng mở rộng phạm vi đánh giá tới những doanh nghiệp tạo ra giá trị lâu dài cho nền kinh tế, thúc đẩy công nghiệp, hạ tầng, công nghệ, chất lượng sống và sức cạnh tranh của Việt Nam.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Theo Ban tổ chức, các doanh nghiệp được xem xét không nhất thiết phải có quy mô doanh thu lớn nhất hay tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, mà được đánh giá dựa trên những tác động tích cực, bền vững đối với nền kinh tế và xã hội.

Nation Builders Awards gồm hai mạch xét chọn song song. Trong đó, hạng mục "Doanh nghiệp Kiến tạo đất nước" sẽ do Hội đồng Thẩm định chung khảo gồm đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá. Các lĩnh vực được xem xét bao gồm hạ tầng và năng lượng quốc gia, tài chính, công nghệ và công nghiệp chiến lược, nâng cao chất lượng sống người Việt, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Song song với đó, hạng mục "Kiêu hãnh Việt Nam" sẽ do cộng đồng người tiêu dùng bình chọn nhằm tôn vinh những thương hiệu tạo dấu ấn tích cực và truyền cảm hứng đối với xã hội.

Ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc Sự kiện cấp cao, Giám đốc mảng Nội dung Công nghệ và Xe VCCorp.

Bên cạnh hạng mục mới, Better Choice Awards 2026 tiếp tục duy trì ba nhóm giải thưởng quen thuộc gồm Smart Choice Awards dành cho các sản phẩm công nghệ tiêu dùng; Car Choice Awards tôn vinh các mẫu xe và giải pháp di chuyển phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng; cùng Innovative Choice Awards dành cho các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đổi mới sáng tạo mang lại trải nghiệm nổi bật.

Theo bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, đổi mới sáng tạo chỉ có thể tạo nên một hệ sinh thái bền vững khi có sự đồng hành của doanh nghiệp, thị trường và người tiêu dùng. Better Choice Awards không chỉ là một giải thưởng thường niên mà còn là nền tảng kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Better Choice Awards được tổ chức lần đầu vào năm 2022. Sau nhiều mùa giải, chương trình từng bước mở rộng phạm vi từ việc tôn vinh các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ xuất sắc sang ghi nhận những doanh nghiệp tạo ra giá trị lâu dài cho nền kinh tế. Theo Ban tổ chức, định hướng này phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Lễ trao giải Better Choice Awards 2026 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.