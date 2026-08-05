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Một người thợ sửa ống nước tại thủ đô Vienna (Áo) đã tình cờ phát hiện một kho tiền vàng nặng khoảng 30 kg được chôn dưới tầng hầm của một biệt thự, với giá trị ước tính khoảng 2,3 triệu euro. Tuy nhiên, thay vì nhận được khoản tài sản khổng lồ, người phát hiện hiện vẫn chưa được hưởng bất kỳ quyền lợi nào khi chiếc rương chứa vàng đã biến mất ngay sau đó.

Theo các báo Heute và Nau của Áo, vụ việc xảy ra trong quá trình cải tạo một biệt thự tại quận Penzing vào tháng 11/2024. Khi phá lớp bê tông dưới tầng hầm, người thợ phát hiện một sợi dây thừng nhô lên khỏi nền nhà. Sau khi tiếp tục đào, anh tìm thấy một chiếc rương kim loại được cố định trong khối bê tông.

Bên trong chiếc rương là khoảng 30 kg tiền vàng nguyên chất có in chân dung nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozart. Một số đồng xu vẫn còn nguyên trong bao bì bảo quản. Theo định giá của truyền thông Áo, toàn bộ số vàng có giá trị khoảng 2,3 triệu euro, tương đương khoảng 77.000 euro cho mỗi kg.

Các chuyên gia cho rằng giá trị thực tế của kho báu có thể còn cao hơn, bởi ngoài giá trị kim loại quý, những đồng tiền vàng cổ còn có giá trị sưu tầm nếu được xác định là các phiên bản hiếm hoặc còn trong tình trạng bảo quản tốt.

Dựa trên đặc điểm của công trình và vị trí cất giấu, truyền thông Áo nhận định chiếc rương nhiều khả năng đã được chôn dưới lớp bê tông từ khoảng những năm 1920.

Đây là giai đoạn Áo trải qua biến động kinh tế nghiêm trọng sau khi Đế quốc Áo - Hung tan rã. Đồng kron của Áo rơi vào siêu lạm phát trước khi được thay thế bằng đồng schilling vào giữa thập niên 1920. Trong bối cảnh đó, việc cất giữ vàng vật chất được xem là một biện pháp bảo toàn tài sản phổ biến.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tài liệu nào xác định chủ sở hữu ban đầu của số vàng, cũng như thời điểm và lý do chính xác khiến chiếc rương được chôn dưới nền nhà.

Điều khiến vụ việc trở nên phức tạp là chiếc rương chứa vàng đã biến mất không lâu sau khi được tìm thấy.

Theo báo chí Áo, chủ sở hữu căn biệt thự – người có mặt tại hiện trường trong quá trình thi công – từng bị nghi ngờ đã mang chiếc rương đi, song người này phủ nhận mọi cáo buộc và cho biết không biết gì về số vàng.

Đến nay, giới chức vẫn chưa công bố tung tích của chiếc rương cũng như kết quả điều tra cuối cùng.

Theo quy định của pháp luật Áo, nếu không xác định được chủ sở hữu ban đầu của một tài sản bị chôn giấu, giá trị tài sản thường sẽ được chia giữa người phát hiện và chủ sở hữu khu đất.

Với mức định giá khoảng 2,3 triệu euro, người phát hiện có thể nhận từ khoảng một phần ba đến một nửa giá trị, tương đương khoảng 766.000 euro đến 1,15 triệu euro, tùy kết quả xử lý của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do chiếc rương hiện vẫn chưa được tìm thấy, việc phân chia tài sản chưa thể thực hiện.