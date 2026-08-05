Phát hiện 100 xe tải vận chuyển 450.000 tấn cát liên tục mà không cần tài xế, âm thầm làm một nhiệm vụ chiến lược

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Công ty Atlas Energy Solutions Inc. (Atlas) cho biết sẽ mở rộng đội xe tải tự lái phục vụ hoạt động vận chuyển cát cho ngành dầu khí tại lưu vực Permian (Mỹ) từ 28 chiếc hiện nay lên 100 chiếc vào giữa năm 2027. Kế hoạch được triển khai thông qua hợp tác với Kodiak AI nhằm ứng dụng công nghệ lái xe tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động logistics tại các mỏ dầu.

Theo Atlas, việc mở rộng đội xe sẽ hỗ trợ hoạt động tại điểm bốc xếp thứ hai trên tuyến băng tải cát Dune Express dài khoảng 68 km. Hệ thống này được xây dựng để vận chuyển và cung cấp cát proppant – loại vật liệu được sử dụng trong quá trình khai thác dầu khí bằng phương pháp khoan nứt vỉa thủy lực (fracking).

Proppant là loại cát chuyên dụng được bơm xuống các khe nứt dưới lòng đất nhằm giữ cho các khe này luôn mở, tạo điều kiện để dầu và khí tự nhiên lưu thông. Nhu cầu sử dụng vật liệu này rất lớn, kéo theo hàng nghìn chuyến xe vận chuyển từ mỏ hoặc kho chứa đến các địa điểm khai thác.

Atlas cho biết, từ năm 2024 đến nay, đội xe tự lái của công ty đã thực hiện khoảng 7.000 chuyến vận chuyển với tổng khối lượng khoảng 450.000 tấn cát, tương đương hơn 23.500 giờ vận hành không cần tài xế.

Hiện các xe tải tự lái chủ yếu hoạt động trên hệ thống đường nội bộ và mạng lưới logistics khép kín tại các mỏ dầu, thay vì lưu thông trên đường công cộng. Môi trường vận hành này có đặc điểm tuyến đường cố định, ít phương tiện hỗn hợp và điều kiện giao thông đơn giản hơn so với khu vực đô thị, giúp việc triển khai công nghệ tự lái thuận lợi hơn.

Việc bổ sung thêm một điểm bốc xếp mới, bên cạnh cơ sở hiện có, sẽ giúp Atlas mở rộng phạm vi phục vụ tại hai bang Texas và New Mexico, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng trong lưu vực Permian.

Theo kế hoạch, bước tiếp theo của dự án là đưa xe tải tự lái hoạt động trên đường công cộng từ đầu năm 2027, sau khi đáp ứng các yêu cầu về quản lý và được cơ quan chức năng phê duyệt. Nếu đúng tiến độ, số lượng xe tự lái sẽ tăng lên 100 chiếc vào giữa năm 2027, mở rộng đáng kể phạm vi giao hàng.

Ông John Turner, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Atlas Energy Solutions, cho biết việc hợp tác với Kodiak là một phần trong chiến lược hiện đại hóa hoạt động logistics của công ty. Theo ông, mục tiêu là cải thiện hiệu quả vận hành, giảm rủi ro và nâng cao năng suất trong chuỗi cung ứng vật liệu cho ngành dầu khí.

Trong khi đó, ông Don Burnette, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Kodiak AI, nhận định hai doanh nghiệp hiện đã triển khai đội xe tải hạng nặng không người lái lớn nhất thế giới. Ông cho rằng việc mở rộng hợp tác sang nhiều địa điểm sẽ góp phần thúc đẩy ứng dụng tự động hóa trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, hướng tới nâng cao hiệu quả khai thác và giá trị vận hành ở quy mô thương mại.