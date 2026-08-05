Lynk & Co 02 và 03 chốt ra mắt Việt Nam ngay tháng này: Giá dự kiến dưới 900 triệu, SUV điện đấu Corolla Cross, sedan cạnh tranh Civic

Sau nhiều tháng liên tục lộ diện tại các đại lý, trung tâm đăng kiểm cũng như xuất hiện trong các hoạt động chuẩn bị trước khi mở bán, bộ đôi Lynk & Co 02 và Lynk & Co 03 đã chốt lịch ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam. Theo thông tin được xác nhận, sự kiện giới thiệu hai mẫu xe sẽ diễn ra vào ngày 11/8 tại Hà Nội.

Lynk & Co 02 và Lynk & Co 03 chốt lịch ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Đây là hai mẫu xe được kỳ vọng sẽ mở rộng dải sản phẩm của Lynk & Co tại Việt Nam, bên cạnh các mẫu xe đã có mặt trước đó. Trong đó, Lynk & Co 02 hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV thuần điện, còn Lynk & Co 03 sẽ tham gia phân khúc sedan hạng C.

Lynk & Co 02: SUV thuần điện công suất 268 mã lực

Lynk & Co 02 là mẫu SUV thuần điện có kích thước nằm giữa phân khúc B và C. Xe sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất tối đa 268 mã lực và mô-men xoắn 343 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây.

Thiết kế ngoại thất mẫu SUV điện Lynk & Co 02 chuẩn bị bán tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Nguồn năng lượng đến từ bộ pin 66 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 435 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với thời gian nạp từ 10% lên 80% trong khoảng 30 phút.

Theo thông tin từng được các đại lý chia sẻ trước thời điểm ra mắt, Lynk & Co 02 nhiều khả năng được phân phối với hai phiên bản Pro và Halo. Mức giá dự kiến từng được tư vấn bán hàng đưa ra từ khoảng 899 triệu đồng, tuy nhiên giá bán chính thức sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt.

Khoang nội thất hiện đại trên mẫu SUV điện Lynk & Co 02. Ảnh: Đại lý

Về trang bị, mẫu SUV điện này sở hữu màn hình trung tâm cỡ lớn, gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cùng nhiều tiện nghi hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Lynk & Co 03: Sedan hạng C cạnh tranh Honda Civic

Bên cạnh mẫu SUV điện, Lynk & Co cũng sẽ giới thiệu phiên bản thương mại thông thường của mẫu sedan 03 tại Việt Nam. Trước đó, thị trường trong nước đã có biến thể hiệu suất cao 03+, trong khi phiên bản mới được định vị ở nhóm khách hàng phổ thông hơn.

Lynk & Co 03 sedan hạng C sắp ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Theo thông tin từ đại lý, Lynk & Co 03 dự kiến có hai phiên bản Pro và Plus với mức giá tham khảo từ 799 đến 859 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Thiết kế của Lynk & Co 03 vẫn giữ phong cách đặc trưng của thương hiệu với phần đầu xe sắc sảo, cụm đèn LED tách tầng và bộ mâm 18 inch trên bản nâng cấp. Khoang lái nổi bật với màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch. Một số trang bị dự kiến xuất hiện trên các phiên bản cao gồm ghế chỉnh điện có làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh 14 loa và gói hỗ trợ lái ADAS.

Nội thất Lynk & Co 03 với màn hình kép và nhiều trang bị hiện đại. Ảnh: Đại lý

Việc Lynk & Co 03 gia nhập thị trường sẽ giúp phân khúc sedan hạng C có thêm lựa chọn trong bối cảnh doanh số nhóm xe này đang chịu áp lực từ xu hướng dịch chuyển sang SUV và CUV.

Với việc đồng thời giới thiệu Lynk & Co 02 và 03, thương hiệu này sẽ bổ sung thêm hai lựa chọn ở hai phân khúc khác nhau, gồm SUV thuần điện và sedan hạng C. Giá bán chính thức cùng cấu hình chi tiết của từng phiên bản sẽ được công bố tại sự kiện diễn ra vào ngày 11/8 tại Hà Nội.