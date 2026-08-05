Thị trường ô tô 'nóng' trước tháng Ngâu: Có xe SUV giảm hơn 350 triệu

Tháng 7 âm lịch (tháng Ngâu) từ lâu được xem là giai đoạn thấp điểm của thị trường ô tô khi nhiều người có tâm lý hạn chế mua sắm những tài sản có giá trị lớn.

Tuy nhiên, với những khách hàng không quá đặt nặng yếu tố trên, đây lại là thời điểm thích hợp để xuống tiền nhờ hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá sâu từ các hãng xe và đại lý nhằm kích cầu.

Honda

Bước sang tháng 8, Honda Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe chủ lực.

Trong đó, Honda City (giá từ 499-569 triệu đồng) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 50-56 triệu đồng tùy phiên bản.

Mẫu MPV cỡ nhỏ BR-V (629-705 triệu đồng) cũng nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho phiên bản cao L với giá trị quy đổi gần 70 triệu đồng. Bản G được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 31 triệu đồng.

Đối với Honda HR-V, chương trình chỉ áp dụng cho phiên bản L (giá 750 triệu đồng), với mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương giảm khoảng 37 triệu đồng.

Toyota

Nhằm kích cầu khách hàng và duy trì đà tăng trưởng trước mùa thấp điểm, Toyota tiếp tục triển khai ưu đãi tháng 8 cho các mẫu xe chủ chốt.

Mẫu sedan Vios (458-545 triệu đồng) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức ưu đãi từ 46 đến 54,5 triệu đồng.

Ở nhóm MPV, Veloz Cross (638-660 triệu đồng) được hưởng gói ưu đãi gồm 100% lệ phí trước bạ cùng quà tặng, đưa tổng giá trị khuyến mại lên khoảng 73-75 triệu đồng. Trong khi đó, Avanza Premio (558-598 triệu đồng) có tổng giá trị ưu đãi khoảng 65-70 triệu đồng.

Đối với Yaris Cross (650-728 triệu đồng), cả hai phiên bản đều được hỗ trợ lệ phí trước bạ với giá trị quy đổi khoảng 50 triệu đồng.

Mitsubishi

Mitsubishi tiếp tục là một trong những thương hiệu có chương trình khuyến mãi mạnh nhất thị trường khi gần như toàn bộ danh mục sản phẩm đều được áp dụng ưu đãi lớn.

Đáng chú ý, mẫu SUV 7 chỗ Destinator được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho bản Premium (giá 780 triệu đồng), tương đương giảm khoảng 78 triệu đồng. Phiên bản Ultimate (855 triệu đồng) được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm quà tặng, với tổng giá trị ưu đãi khoảng 68 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce (605-720 triệu đồng) cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trên cả ba phiên bản, tương đương mức giảm khoảng 60-72 triệu đồng.

Trong khi đó, Xpander (568-699 triệu đồng) là mẫu xe có mức ưu đãi cao nhất của Mitsubishi trong tháng này. Tất cả các phiên bản đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng, với tổng giá trị ưu đãi dao động từ 67-90 triệu đồng. Trong đó, mức khuyến mại lớn nhất áp dụng cho bản Xpander Cross giá 699 triệu đồng.

Dòng bán tải Triton (655-924 triệu đồng) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị từ 39-56 triệu đồng tùy phiên bản. Trong khi đó, sedan Attrage (380-490 triệu đồng) được ưu đãi từ 24,5-38 triệu đồng kèm quà tặng.

Subaru

Subaru tiếp tục là thương hiệu có mức giảm giá mạnh nhất trong nhóm xe Nhật Bản. Hầu hết các xe được giảm giá đều có số VIN 2025 hoặc 2024.

Mẫu Forester đời cũ nhập Thái Lan có mức giảm cao nhất, lên tới 360 triệu đồng. Sau ưu đãi, phiên bản 2.0 i-L EyeSight VIN 2024 giảm từ 1,199 tỷ đồng xuống còn 839 triệu đồng.

Subaru Crosstrek cũng được duy trì chương trình giảm giá từ 199-239 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 899 triệu đồng đối với bản máy xăng và 1,029 tỷ đồng với bản hybrid.

Ngoài ra, Subaru Outback được giảm 144 triệu đồng, hạ giá từ 1,769 tỷ xuống còn 1,625 tỷ đồng. Hai mẫu xe thể thao WRX và BRZ cũng nhận ưu đãi từ 10-20 triệu đồng trong tháng 8.

Ford

Không lựa chọn hình thức ưu đãi giảm giá bán trực tiếp như nhiều đối thủ Nhật Bản, Ford kích cầu bằng các gói hỗ trợ tài chính và chi phí sử dụng cho khách hàng.

Theo đó, người mua mẫu SUV Territory được hỗ trợ lãi suất cố định 0% trong 9 tháng, tương đương ưu đãi khoảng 41 triệu đồng. Với dòng xe thương mại Transit, hãng áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trong 4 tháng, quy đổi giá trị từ 18-22 triệu đồng.

Ngoài ưu đãi tài chính, Ford còn nâng thời hạn bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km đối với nhiều dòng xe, tặng gói thay dầu 5 năm cho khách hàng mua Everest và hỗ trợ chi phí sạc công cộng trị giá 50 triệu đồng cho mẫu xe điện Mustang Mach-E.

Với phân khúc chủ lực là bán tải, hai phiên bản Ranger XLS 4x2 và XLS 4x4 được áp dụng mức giá đặc biệt lần lượt 707 triệu đồng và 776 triệu đồng đến hết tháng 9.