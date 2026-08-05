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Theo Reuters, xuất khẩu dầu thô của Mỹ trong tháng 7 giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, sau khi nguồn cung từ Trung Đông được cải thiện nhờ giai đoạn hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Cụ thể, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu, lượng dầu thô xuất khẩu của Mỹ trong tháng 7 đạt khoảng 3,66 triệu thùng/ngày, thấp nhất kể từ cuối năm ngoái. Sự sụt giảm diễn ra sau giai đoạn xuất khẩu bùng nổ trong những tháng trước, khi xung đột giữa Iran và Israel làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, khiến nhiều khách hàng tại châu Á và châu Âu tăng mua dầu từ Mỹ.

Trong tháng 5, xuất khẩu dầu của Mỹ từng lập kỷ lục khoảng 5,7 triệu thùng/ngày, qua đó củng cố vị thế là nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, xu hướng này đảo chiều sau khi Washington và Tehran ký bản ghi nhớ vào tháng 6, giúp hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được nối lại trong một thời gian ngắn. Việc các tàu chở dầu quay trở lại tuyến hàng hải chiến lược này đã bổ sung đáng kể nguồn cung dầu Trung Đông cho thị trường toàn cầu. Trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực, số tàu chở dầu rời eo biển Hormuz đạt đỉnh khoảng 42 chuyến mỗi ngày.

Nguồn cung được cải thiện khiến nhu cầu đối với dầu thô Mỹ tại các thị trường nhập khẩu lớn suy giảm. Tỷ trọng xuất khẩu sang châu Á trong tháng 7 chỉ còn khoảng 40%, giảm từ mức 52% của tháng trước.

Nhật Bản, khách hàng nhập khẩu dầu thô Mỹ lớn nhất trong tháng 6 và tháng 7, giảm lượng mua xuống còn khoảng 324.000 thùng/ngày, thấp hơn 67% so với mức đỉnh trong tháng 5. Trong khi đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm 39%, còn khoảng 474.000 thùng/ngày.

Tại châu Âu, lượng dầu nhập khẩu từ Mỹ cũng giảm xuống khoảng 1,7 triệu thùng/ngày trong tháng 7, so với mức cao nhất 2,5 triệu thùng/ngày ghi nhận trong tháng 5.

Bên cạnh nhu cầu quốc tế suy yếu, lượng dầu được giải phóng từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ cũng giảm mạnh. Theo dữ liệu của Kpler, trong tháng 7 chỉ có khoảng 31.000 thùng/ngày được xuất khẩu từ nguồn dự trữ này, với hai lô hàng được vận chuyển tới Pháp và Peru.

Theo ông Rohit Rathod, nhà phân tích của Vortexa, một nguyên nhân khác khiến xuất khẩu giảm là các nhà máy lọc dầu tại Mỹ đang hoạt động với công suất rất cao. Ngoài yếu tố cung - cầu, diễn biến giá dầu cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động xuất khẩu.

Trong tháng 6, chênh lệch giá giữa dầu WTI của Mỹ và dầu Brent quốc tế thu hẹp xuống còn trung bình 4,17 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với mức 8,16 USD/thùng của tháng 5. Khi khoảng cách giá thu hẹp, lợi thế cạnh tranh của dầu Mỹ trên thị trường quốc tế cũng giảm theo.

Ông Rohit Rathod dự báo xuất khẩu dầu của Mỹ trong tháng 8 và tháng 9 sẽ vượt mốc 4 triệu thùng/ngày, dù khó có thể trở lại mức trên 5 triệu thùng/ngày như giai đoạn tháng 4 và tháng 5.

Trong khi đó, công ty nghiên cứu Energy Aspects dự báo xuất khẩu dầu thô của Mỹ sẽ đạt khoảng 4,58 triệu thùng/ngày trong tháng 8 và khoảng 4,45 triệu thùng/ngày trong tháng 9.

Theo các nhà giao dịch và chuyên gia phân tích, năng lực xuất khẩu tối đa của Mỹ hiện vào khoảng 6 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, khả năng đạt mức này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như công suất hệ thống đường ống, số lượng tàu chở dầu sẵn có và lịch trình bốc xếp tại các cảng xuất khẩu.