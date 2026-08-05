Xuất khẩu thủy sản có thể vượt 12 tỷ USD

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7 tháng qua, xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 6,85 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Nếu thuận lợi, xuất khẩu thủy sản cả năm có thể đạt 12,3-12,5 tỷ USD.

Trong những tháng cuối năm, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng không có nghĩa là rủi ro giảm. Các địa phương ven biển và vùng nuôi thủy sản vẫn cần theo dõi sát để chủ động sản xuất.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, những tháng cuối năm, logistics, chi phí, rào cản thương mại cũng là những thách thức lớn đối với ngành thủy sản.

Trong cơ cấu ngành hàng, tôm tiếp tục giữ vị trí là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam. 6 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm đạt khoảng 2,3 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 40% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu chung của toàn ngành thủy sản và được kỳ vọng tiếp tục là động lực quan trọng giúp ngành thủy sản hoàn thành mục tiêu xuất khẩu trong năm nay.

Cá tra giữ vị trí thứ hai với 1,11 tỷ USD, tăng 11,7%. Mức tăng này cho thấy nhu cầu đối với cá thịt trắng giá hợp lý vẫn ổn định trong bối cảnh người tiêu dùng tại nhiều nước có xu hướng tiết kiệm chi tiêu.

Các chuyên gia thủy sản nhận định, cá tra Việt Nam tiếp tục có lợi thế về giá, nguồn cung và khả năng chế biến linh hoạt, phù hợp nhiều kênh tiêu thụ.