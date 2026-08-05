Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu thủy sản có thể vượt 12 tỷ USD

| | Thị trường

Trong cơ cấu ngành hàng, tôm tiếp tục giữ vị trí là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam.

Xuất khẩu thủy sản có thể vượt 12 tỷ USD - Ảnh 1.

Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

7 tháng qua, xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 6,85 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Nếu thuận lợi, xuất khẩu thủy sản cả năm có thể đạt 12,3-12,5 tỷ USD.

Trong những tháng cuối năm, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng không có nghĩa là rủi ro giảm. Các địa phương ven biển và vùng nuôi thủy sản vẫn cần theo dõi sát để chủ động sản xuất.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, những tháng cuối năm, logistics, chi phí, rào cản thương mại cũng là những thách thức lớn đối với ngành thủy sản.

Trong cơ cấu ngành hàng, tôm tiếp tục giữ vị trí là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam. 6 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm đạt khoảng 2,3 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 40% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu chung của toàn ngành thủy sản và được kỳ vọng tiếp tục là động lực quan trọng giúp ngành thủy sản hoàn thành mục tiêu xuất khẩu trong năm nay.

Cá tra giữ vị trí thứ hai với 1,11 tỷ USD, tăng 11,7%. Mức tăng này cho thấy nhu cầu đối với cá thịt trắng giá hợp lý vẫn ổn định trong bối cảnh người tiêu dùng tại nhiều nước có xu hướng tiết kiệm chi tiêu.

Các chuyên gia thủy sản nhận định, cá tra Việt Nam tiếp tục có lợi thế về giá, nguồn cung và khả năng chế biến linh hoạt, phù hợp nhiều kênh tiêu thụ.

Trồng thử loại quả nổi tiếng của Việt Nam, anh nông dân tại Bangladesh trúng lớn: Giá bán hơn 200.000 đồng/kg, mỗi năm thu hoạch 2 vụ

Theo Hoàng Dương

VTV

Sự kiện: Nông nghiệp 100 tỷ USD

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trồng thử loại quả nổi tiếng của Việt Nam, anh nông dân tại Bangladesh trúng lớn: Giá bán hơn 200.000 đồng/kg, mỗi năm thu hoạch 2 vụ

Trồng thử loại quả nổi tiếng của Việt Nam, anh nông dân tại Bangladesh trúng lớn: Giá bán hơn 200.000 đồng/kg, mỗi năm thu hoạch 2 vụ Nổi bật

Ngày này rồi cũng đến: HP, Asus, Acer bắt đầu sử dụng chip Trung Quốc - là công ty nào mà định giá vượt cả Intel?

Ngày này rồi cũng đến: HP, Asus, Acer bắt đầu sử dụng chip Trung Quốc - là công ty nào mà định giá vượt cả Intel? Nổi bật

Bạc bật tăng vượt mốc 60 USD/ounce, thị trường chờ đợi điều gì?

Bạc bật tăng vượt mốc 60 USD/ounce, thị trường chờ đợi điều gì?

10:59 , 05/08/2026
Shopee và Lazada bị yêu cầu gỡ sản phẩm

Shopee và Lazada bị yêu cầu gỡ sản phẩm

10:58 , 05/08/2026
Gỡ 'vòng kim cô', mở lối cho trái cây Việt xuất ngoại

Gỡ 'vòng kim cô', mở lối cho trái cây Việt xuất ngoại

10:05 , 05/08/2026
Phát hiện hơn 3,4 tấn mỹ phẩm không có phiếu công bố sản phẩm

Phát hiện hơn 3,4 tấn mỹ phẩm không có phiếu công bố sản phẩm

09:36 , 05/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên