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Shopee và Lazada bị yêu cầu gỡ sản phẩm

| | Thị trường

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee và Lazada gỡ một sản phẩm liên quan tới sức khỏe.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Lazada Việt Nam khẩn trương rà soát, ngừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin sản phẩm thực phẩm chức năng Slimaura Care x3 (được quảng cáo là thực phẩm giảm cân thảo được) do sản phẩm chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố theo quy định.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm việc đăng ký bản công bố, tự công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, cơ quan này phát hiện Slimaura Care x3 đang được quảng cáo, kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, trong đó có Shopee và Lazada.

Sản phẩm Slimaura Care x3 được rao bán trên sản thương mại điện tử.

Đáng chú ý, trên Shopee, sản phẩm được giới thiệu với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 838/2024/ĐKSP ngày 23/2/2024. Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp giấy tiếp nhận số 838/2024/ĐKSP cho sản phẩm Slimaura Care x3.

Cục An toàn thực phẩm cho biết theo quy định, thực phẩm chức năng gồm 4 nhóm: thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Trong đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường.

Đối với thực phẩm bổ sung, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải thực hiện tự công bố và nộp hồ sơ tự công bố đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Để bảo đảm sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee và Lazada rà soát việc kinh doanh, giao dịch điện tử đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng; chỉ kinh doanh những sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc được công bố trên hệ thống dữ liệu về an toàn thực phẩm theo quy định.

Riêng với Slimaura Care x3, Shopee được yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin về sản phẩm.

Cục cũng yêu cầu Shopee và Lazada báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Cục An toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đồng thời lưu ý các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt thuộc nhóm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo và chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Theo Ngọc Minh

Sức khỏe 24h

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