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Phát hiện hơn 3,4 tấn mỹ phẩm không có phiếu công bố sản phẩm

| | Thị trường

Lực lượng quản lý thị trường Gia Lai tạm giữ hơn 3,4 tấn mỹ phẩm không có phiếu công bố sản phẩm cùng nhiều nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất.

Phát hiện hơn 3,4 tấn mỹ phẩm không có phiếu công bố sản phẩm - Ảnh 1.

Hàng chục thùng mỹ phẩm, nguyên liệu và máy móc sản xuất bị lực lượng chức năng niêm phong, lập biên bản để phục vụ công tác điều tra, xử lý. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Ngày 4/8, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết vừa phát hiện và tạm giữ hơn 3,4 tấn mỹ phẩm không có phiếu công bố sản phẩm tại một cơ sở trên địa bàn xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo nhanh của Đội Quản lý thị trường số 2, ngày 31/7, đơn vị phối hợp với Công an xã Phù Cát kiểm tra một kho hàng tại thôn Phú Kim do ông Trần Văn Hùng quản lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất mỹ phẩm nhưng không xuất trình được hồ sơ pháp lý theo quy định.

Tang vật bị tạm giữ gồm 1.504 kg kem dưỡng trắng toàn thân (kem trộn) màu vàng chứa trong 32 thùng carton và 1.943 kg kem dưỡng trắng toàn thân màu trắng chứa trong 48 thùng carton, với tổng khối lượng 3.447 kg. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 6 can dầu PARA loại 30 lít là nguyên liệu phục vụ sản xuất cùng nhiều máy móc, thiết bị gồm máy đóng gói, máy đổ kem vào bịch và bồn inox phục vụ pha chế mỹ phẩm.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Trần Văn Hùng thừa nhận thuê địa điểm để sản xuất kem dưỡng trắng toàn thân và đưa ra thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, toàn bộ số mỹ phẩm trên không có phiếu công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa, nguyên liệu và phương tiện phục vụ sản xuất để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời báo cáo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai để chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời số lượng lớn mỹ phẩm không bảo đảm điều kiện lưu hành góp phần tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phòng ngừa nguy cơ các sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường.

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Theo Quang Thái

VTV

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