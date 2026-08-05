Toyota Yaris Cross hot trở lại: Bán gần 1.800 xe/tháng, hầu hết là bản xăng, thêm áp lực cho Xforce

Toyota Việt Nam vừa công bố doanh số Toyota Việt Nam tháng 7/2026 đạt 7.084 xe (bao gồm Toyota và Lexus), tăng 6% so với tháng trước. Đáng chú ý, Yaris Cross đã vượt Innova Cross để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng sau một tháng bị mẫu MPV này vượt mặt.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, Toyota Việt Nam bán được 43.753 xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh số Toyota Việt Nam tháng 7/2026: Yaris Cross trở lại vị trí số 1

Trong tổng doanh số tháng 7, thương hiệu Toyota đóng góp 6.871 xe, gồm 1.907 xe lắp ráp trong nước (CKD) và 4.964 xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). Kết quả này cho thấy sức tiêu thụ của các mẫu xe Toyota tiếp tục duy trì ổn định khi thị trường bước vào giai đoạn nửa cuối năm.

Toyota Yaris Cross dẫn đầu doanh số Toyota Việt Nam tháng 7/2026. Ảnh: Đại lý

So với tháng 6, bảng xếp hạng doanh số của Toyota đã có sự thay đổi đáng chú ý. Nếu trong tháng trước, Innova Cross dẫn đầu với 1.670 xe, bỏ xa Yaris Cross (1.206 xe), thì sang tháng 7, Yaris Cross tăng lên 1.781 xe để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng. Trong khi đó, Innova Cross giảm xuống còn 1.046 xe.

Ở các vị trí tiếp theo, Vios đạt doanh số 968 xe, Veloz Cross bán được 903 xe, Hilux đạt 718 xe và Corolla Cross ghi nhận 648 xe giao tới khách hàng.

Xe hybrid tiếp tục đóng góp đáng kể vào doanh số Toyota Việt Nam tháng 7/2026

Toyota tiếp tục duy trì tỷ trọng lớn của các mẫu xe hybrid trong cơ cấu doanh số. Tháng 7, hãng bán được 1.233 xe hybrid.

Con số này thấp hơn mức 1.894 xe của tháng 6, thời điểm xe hybrid chiếm gần 30% tổng doanh số của Toyota. Trong tháng trước, Innova Cross Hybrid đạt 884 xe, Corolla Cross Hybrid đạt 584 xe, Yaris Cross Hybrid đạt 224 xe và các mẫu hybrid khác đạt 202 xe.

Toyota Innova Cross đạt hơn 1.000 xe bán ra trong tháng 7/2026. Ảnh: Đại lý

Riêng trong tháng 7, Yaris Cross Hybrid bán được 278 xe, Innova Cross Hybrid đạt 365 xe. Corolla Cross tiếp tục là mẫu xe có tỷ lệ hybrid cao khi 472 trong tổng số 648 xe bán ra là phiên bản hybrid.

Lexus tiếp tục tăng trưởng trong tháng 7

Ở phân khúc xe sang, Lexus ghi nhận doanh số 213 xe trong tháng 7/2026. Lũy kế 7 tháng đầu năm, thương hiệu này bán được 1.472 xe, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Toyota Việt Nam, kể từ khi chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam, Lexus đã bàn giao hơn 17.500 xe tới khách hàng.