Không chỉ có VinFast, một loạt sân vận động nổi tiếng thế giới này đều được đặt tên theo hãng xe: Toyota, Subaru, Mercedes-Benz đủ cả
Từ Mercedes-Benz, Toyota, Ford đến Subaru, nhiều hãng xe đã ghi dấu ấn bằng những sân vận động mang tên mình. Trong tương lai, sân vận động VinFast với quy mô 135.000 chỗ ngồi có thể đưa Việt Nam góp mặt trong danh sách đặc biệt này.
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