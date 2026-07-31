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Ông trùm cung cấp khí đốt cho Việt Nam báo tin vui đến cả thế giới

| | Thị trường

Sau 3 tuần gián đoạn, Qatar báo tin vui lớn.

Ông trùm cung cấp khí đốt cho Việt Nam báo tin vui đến cả thế giới- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Qatar đã vận chuyển chuyến hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên qua eo biển Hormuz sau hơn ba tuần gián đoạn, đánh dấu tín hiệu cho thấy hoạt động xuất khẩu của nước này đang dần được khôi phục sau vụ một tàu chở LNG bị tấn công trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo dữ liệu theo dõi tàu do Reuters, tàu chở LNG Al Areesh đã rời khu vực Vịnh Ba Tư và đi qua eo biển Hormuz với hệ thống nhận dạng tự động (AIS) được bật. Con tàu hiện đang di chuyển vào Vịnh Oman và phát tín hiệu cho thấy điểm đến tiếp theo là Pakistan.

Al Areesh đã neo đậu tại Vịnh Ba Tư kể từ đầu tháng 7 sau khi nhận hàng từ cơ sở xuất khẩu Ras Laffan - nhà máy LNG lớn nhất của Qatar.

Pakistan, quốc gia được xác định là điểm đến của lô hàng, trước đó đã từ chối mua các lô LNG giao ngay có giá cao với kỳ vọng nguồn cung từ Qatar sẽ sớm được khôi phục. Gần đây, nước này cũng lên kế hoạch mua thêm LNG giao ngay cho nhu cầu trong tháng 8.

Việc Al Areesh vượt qua eo biển Hormuz được xem là dấu hiệu cho thấy QatarEnergy có thể đang từng bước nối lại hoạt động vận chuyển LNG qua tuyến hàng hải quan trọng này. Trước đó, công ty đã tạm dừng các chuyến vận chuyển sau khi tàu chở LNG Al Rekayyat bị tấn công ngày 7/7.

Nếu hoạt động vận chuyển được khôi phục ổn định, QatarEnergy nhiều khả năng sẽ tăng sản lượng tại cơ sở LNG Ras Laffan. Kế hoạch này từng bị trì hoãn sau vụ tấn công nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác và xuất khẩu.

Dữ liệu theo dõi tàu cũng cho thấy hơn 10 tàu chở LNG đang neo đậu gần cảng Ras Laffan, cho thấy các tàu này có thể đang chờ nhận hàng. Trong khi đó, một tàu chở LNG rỗng thuộc công ty vận tải biển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cũng đã xuất hiện tại khu vực Vịnh sau khi đi qua eo biển Hormuz theo chiều ngược lại, với hệ thống phát tín hiệu định vị bị tắt trong quá trình di chuyển.

Mặc dù hoạt động xuất khẩu của Qatar có dấu hiệu phục hồi, triển vọng lưu thông LNG qua eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Theo thông tin được công bố, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã quay trở lại sau giai đoạn lắng dịu ngắn phục vụ các nỗ lực đàm phán. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới - trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn khí đốt xuất khẩu từ khu vực Vùng Vịnh.

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Như Quỳnh

An ninh tiền tệAn

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