Mazda CX-3 giảm giá mạnh tại đại lý: Thấp nhất từ 474 triệu đồng, chỉ ngang nhóm Sonet, Venue

Mazda CX-3 VIN 2025 giảm sâu tại đại lý

Một đại lý Mazda tại Hà Nội đang chào bán Mazda CX-3 1.5 AT tiêu chuẩn sản xuất năm 2025 (VIN 2025) với giá 474 triệu đồng, thấp hơn 45 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất hiện hành. Theo tư vấn bán hàng, số lượng xe không còn nhiều.

Mazda CX-3 2025 giảm giá còn 474 triệu đồng tại đại lý Hà Nội. Ảnh: Đại lý

Đây là mức giá đáng chú ý khi Mazda Việt Nam vừa điều chỉnh bảng giá từ đầu tháng 7. Phiên bản CX-3 1.5 AT được giảm 30 triệu đồng, từ 549 triệu xuống còn 519 triệu đồng. Nếu cộng cả khuyến mãi từ đại lý, khách hàng mua xe ở thời điểm này có thể tiết kiệm tổng cộng tới 75 triệu đồng so với thời điểm trước khi hãng điều chỉnh giá.

Những chiếc CX-3 đang được ưu đãi thuộc lô xe VIN 2025 lắp ráp trong nước, được phân phối từ tháng 8/2025.

Ở mức 474 triệu đồng, Mazda CX-3 tiêu chuẩn trở thành một trong những mẫu SUV đô thị có giá dễ tiếp cận nhất thị trường. Con số này thậm chí thấp hơn giá niêm yết của Toyota Raize (510 triệu đồng), dù CX-3 được xếp ở phân khúc B-SUV.

Tuy nhiên, mức giá hấp dẫn cũng đi kèm một số yếu tố cần cân nhắc. Xe mang VIN 2025 nên giá trị bán lại có thể bị ảnh hưởng so với xe sản xuất mới hơn. Bên cạnh đó, CX-3 cũng không phải là mẫu xe có sức tiêu thụ nổi bật trong phân khúc, khiến tính thanh khoản chưa thực sự cao.

Mazda CX-3 bản tiêu chuẩn có trang bị đủ dùng nhưng chưa nổi bật

Mazda CX-3 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.275 x 1.765 x 1.535 mm. Dù thuộc nhóm SUV đô thị cỡ B, mẫu xe này có kích thước nhỏ hơn phần lớn đối thủ cùng phân khúc.

Ngoại thất Mazda CX-3 tiêu chuẩn 2025 dễ phân biệt nhờ bộ mâm nhỏ. Ảnh: Đại lý

Ở bản tiêu chuẩn, danh sách trang bị tập trung vào các nhu cầu cơ bản. Xe sử dụng đèn pha halogen, ghế nỉ chỉnh cơ, điều hòa chỉnh cơ, màn hình giải trí 7 inch và chỉ có 2 túi khí. Đổi lại, người dùng vẫn có chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động, phanh tay điện tử cùng tính năng Auto Hold.

Nội thất Mazda CX-3 1.5 AT với màn hình giải trí 7 inch. Ảnh: Đại lý

Ngay cả ở các phiên bản cao hơn, Mazda CX-3 vẫn chưa thực sự nổi bật về trang bị tiện nghi nếu đặt cạnh nhiều đối thủ cùng phân khúc. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến mẫu xe này chưa đạt doanh số như kỳ vọng.

Theo số liệu bán hàng sau 6 tháng đầu năm, Mazda CX-3 đạt doanh số cộng dồn 589 xe, thấp hơn khá nhiều so với những cái tên dẫn đầu như Toyota Yaris Cross với 8.146 xe.

SUV hạng B bước vào cuộc đua giảm giá

Thị trường SUV đô thị cỡ B đang chứng kiến cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt khi nhiều mẫu xe đồng loạt được tăng ưu đãi hoặc giảm giá niêm yết.

Toyota Yaris Cross hiện được hỗ trợ 50 triệu đồng cho cả hai phiên bản, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 650-678 triệu đồng. Mitsubishi Xforce cũng tăng mức ưu đãi lên 55-66 triệu đồng, giúp giá bán thực tế còn khoảng 545-665 triệu đồng.

Các đối thủ của Mazda CX-3 cũng đang đua giảm giá. Ảnh: Đại lý

Ở nhóm xe điện và hybrid, VinFast VF 6 cùng Honda HR-V bản G cũng được điều chỉnh giảm giá bán, tạo thêm áp lực lên các mẫu xe động cơ xăng truyền thống.

Không chỉ cạnh tranh với các đối thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc, Mazda CX-3 còn phải đối mặt với làn sóng sản phẩm mới đến từ Trung Quốc. Đơn cử, Geely Coolray 2026 sau khi nâng cấp vẫn giữ giá bán trong khoảng 499-599 triệu đồng nhưng sở hữu danh sách trang bị khá hấp dẫn, tiếp tục gia tăng sức ép lên các mẫu B-SUV truyền thống.