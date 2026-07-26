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Cường ‘Đô la’ đem Mazda MX-5 đi vầy cát biển: Màu sơn mới khác dàn xe đang có, bộ sưu tập JDM số sàn nay lên tới 4 chiếc?

| | Thị trường

Hình ảnh chiếc Mazda MX-5 mui trần lăn bánh trên cát biển vừa được doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng tải này làm dấy lên nghi vấn về sự xuất hiện của cỗ máy số sàn tiếp theo trong garage của anh.

Cường "Đô la" sắm Mazda MX-5 mới?

Chiếc Mazda MX-5 mang biển số TP.HCM xuất hiện trên bãi biển trong bài đăng mới nhất của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mê xe. Khung cảnh chiếc mui trần dẫn động cầu sau lăn bánh trên cát bên bến thuyền thúng tạo nên góc hình khá lạ mắt - khi nơi đây thường dành cho những chiếc xe dẫn động 4 bánh.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ bức hình chụp cùng một chiếc Mazda MX-5. Ảnh: FBNV

Trước đó, cách đây khoảng hơn nửa tháng, vị doanh nhân này đã úp mở về chiếc xe thông qua hình chụp một góc nội thất với cần số của số sàn. Đây có thể là chiếc xe JDM mới trong bộ sưu tập xe của Cường "Đô la" hiện đã có Toyota 86, Subaru BRZ và Honda Civic Type R đều là xe số sàn. Chiếc MX-5 mang màu sơn xanh, đối lập hẳn với cặp đôi 86 và BRZ màu đỏ mà doanh nhân này đang sở hữu.

Tuy nhiên, việc vị doanh nhân phố núi có chính thức tậu chiếc xe này hay không hiện vẫn là câu hỏi mở, khi anh chưa hề đưa ra lời xác nhận công khai nào.

Cặp đôi xe thể thao Nhật màu đỏ trước đó của doanh nhân này. Ảnh: FBNV

Chiếc Mazda MX-5 có gì đặc biệt?

Tại Việt Nam, Mazda MX-5 được phân phối chính hãng. Cấu hình mui mềm số sàn được niêm yết ở mức 1,339 tỷ đồng (bằng giá bản mui mềm số tự động, trong khi bản mui cứng RF số tự động có giá 1,439 tỷ đồng).

Hình ảnh thực tế cho thấy chiếc Mazda MX-5 xuất hiện cùng Cường "Đô-la" mang màu sơn ngoại thất xanh đen, đi kèm biển số dễ nhớ. Chiếc xe vẫn được giữ nguyên bản chứ chưa độ. Một số điểm nhấn ngoại thất có kiểu dáng chất chơi, hệ thống đèn LED toàn phần, bộ mâm 17 inch kèm lốp 205/45R17.

Chiếc xe mang màu ngoại thất xanh đen đối lập với 2 chiếc xe thể thao JDM khác của Cường "Đô la". Ảnh: FBNV

Do là phiên bản số sàn, khoang cabin sử dụng chất liệu ghế da màu đen thay vì da Nappa màu nâu be như trên các biến thể số tự động. Bố trí nội thất 2 chỗ ngồi tập trung cho người lái với màn hình trung tâm 8,8 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto có dây, đồng hồ tốc độ tích hợp màn hình 4,6 inch, 9 loa Bose, điều hòa tự động, ghế có sưởi ấm cùng gương chiếu hậu tràn viền chống chói. Xe duy trì cơ cấu phanh tay cơ truyền thống và không trang bị lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Về vận hành, Mazda MX-5 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Sức mạnh được truyền tới hai bánh sau thông qua hộp số sàn 6 cấp.

Doanh nhân 8X có thú chơi xe số sàn. Ảnh: FBNV

Bên cạnh yếu tố thể thao, xe vẫn được tích hợp gói an toàn chủ động ADAS gồm đèn pha thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ phanh chủ động trước/sau và cảnh báo người lái nghỉ ngơi.

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Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

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