Cuộc chiến về giá MPV: G50 soán ngôi rẻ nhất Việt Nam, chỉ từ 395 triệu đồng

Thị trường MPV tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây khi hàng loạt mẫu xe liên tục được điều chỉnh giá để giành thị phần.

Trong bối cảnh Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer hay Suzuki XL7 Hybrid đều tung ưu đãi lớn, MG G50 bất ngờ trở thành tâm điểm khi được giảm xuống còn từ 395 triệu đồng, mức giá thấp nhất phân khúc hiện nay.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM, đơn vị sở hữu hệ thống phân phối MG lớn nhất Việt Nam, MG G50 đang được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi. Phiên bản MT có giá niêm yết 559 triệu đồng, sau đợt giảm đầu tiên còn 445 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng thân thiết mua chiếc xe thứ hai được giảm thêm 50 triệu đồng , đưa giá thực tế xuống còn 395 triệu đồng.

MG G50 hiện được phân phối với ba phiên bản gồm MT, AT DEL và AT LUX, có giá niêm yết lần lượt 559 triệu, 698 triệu và 749 triệu đồng. Các xe đang bán trên thị trường thuộc đời VIN 2025. Với mức giá sau ưu đãi, phiên bản MT không chỉ trở thành mẫu MPV rẻ nhất thị trường mà còn thấp hơn nhiều mẫu xe hạng A.

Theo đại diện MG Láng Hạ (Hà Nội), MG G50 đang thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng nhờ mức ưu đãi lớn chưa từng có.

Điểm đáng chú ý là dù có giá bán ngang các mẫu MPV cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza Premio hay Hyundai Stargazer, MG G50 lại sở hữu kích thước thuộc nhóm MPV cỡ trung. Xe có kích thước tổng thể 4.825 x 1.825 x 1.778 mm, chiều dài cơ sở 2.800 mm, lớn hơn nhiều đối thủ cùng tầm giá, mang đến không gian rộng rãi với tùy chọn cấu hình 7 hoặc 8 chỗ ngồi.

MG G50 cũng được trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp cho công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm. Trên các phiên bản cao cấp, xe sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp ướt, đi kèm nhiều tiện nghi như camera 360 độ, điều hòa với cửa gió cho cả ba hàng ghế, màn hình giải trí cỡ lớn, phanh tay điện tử và Auto Hold.

MG G50 được đánh giá sở hữu không gian rộng rãi với tùy chọn cấu hình 7 hoặc 8 chỗ ngồi.

Việc một mẫu MPV cỡ trung được đưa về mức giá dưới 400 triệu đồng đang tạo thêm áp lực lên các đối thủ trong phân khúc. Nếu trước đây cuộc đua chủ yếu diễn ra giữa Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross thì nay sự xuất hiện của MG G50 cùng các mẫu MPV điện đã khiến cục diện thay đổi đáng kể.

Các hãng xe không còn cạnh tranh đơn thuần bằng giá bán mà còn phải nâng cấp trang bị, cải thiện công nghệ và tăng cường chính sách hậu mãi nhằm giữ chân khách hàng.

Cuộc chiến giảm giá trong tháng 7/2026 cho thấy phân khúc MPV đang bước vào giai đoạn cạnh tranh toàn diện. Trong bối cảnh nguồn cung dồi dào và người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn, đây được xem là thời điểm thuận lợi để khách hàng sở hữu một mẫu xe với mức giá hấp dẫn và giá trị sử dụng ngày càng cao.