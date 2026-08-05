Cầm trên tay iPhone 17 chỉ với 450 ngàn đồng mỗi tháng, dịch vụ mới của Apple mà người mua iPhone nên biết

Theo USA Today, hôm 28/7 vừa qua, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã chính thức công bố chương trình Apple Upgrade tại thị trường nội địa. Đây là một dịch vụ cho thuê thiết bị trải dài từ các dòng iPhone, iPad, Apple Watch cho đến máy tính Mac. Bằng việc hợp tác với nền tảng mua trước trả sau Klarna, Apple cung cấp các gói thuê với kỳ hạn vô cùng linh hoạt kéo dài 12, 24 hoặc 36 tháng.

Sự xuất hiện của dịch vụ này cũng đồng nghĩa với việc hai chương trình cũ là iPhone Upgrade Program và iPhone Payments tại Mỹ sẽ chính thức khép lại sứ mệnh của mình, nhường chỗ cho một phương thức tiếp cận sản phẩm mới mẻ hơn. Khách hàng đang sử dụng các gói cũ hoàn toàn có thể chuyển đổi sang hình thức thuê thiết bị mới này nếu đáp ứng đủ các điều kiện đi kèm.

Nhiều sản phẩm từ iPhone, iPad, MacBook... có mặt trong chương trình cho thuê thiết bị mới của Apple

Điểm thu hút lớn nhất của Apple Upgrade chính là mức chi phí vô cùng thân thiện với túi tiền, đặc biệt là với thế hệ iPhone 17 series hoàn toàn mới. Người dùng chỉ cần chi trả từ 18 USD (khoảng 450.000 VNĐ) mỗi tháng trong vòng 24 tháng để trải nghiệm mẫu iPhone 17e. Nếu muốn nâng cấp lên bản tiêu chuẩn, mức giá cho iPhone 17 là 23 USD (khoảng 575.000 VNĐ) mỗi tháng. Những người yêu thích thiết kế siêu mỏng có thể chọn iPhone Air với 29 USD (khoảng 725.000 VNĐ) mỗi tháng, trong khi phiên bản cao cấp nhất iPhone 17 Pro đòi hỏi mức chi phí 32 USD (khoảng 800.000 VNĐ) mỗi tháng, đều áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng.

Giá thuê iPhone 17 series chỉ từ vài trăm nghìn đồng/ tháng

Không chỉ dừng lại ở điện thoại, hệ sinh thái thiết bị cho thuê của Apple còn bao phủ cả máy tính bảng, đồng hồ thông minh và laptop. Với dòng iPad, bạn có thể bắt đầu với iPad mini ở mức 12 USD (khoảng 300.000 VNĐ), iPad Air với 16 USD (khoảng 400.000 VNĐ) hoặc vươn lên phân khúc cao cấp cùng iPad Pro với giá 25 USD (khoảng 625.000 VNĐ) mỗi tháng cho kỳ hạn 36 tháng.

Giá thuê Apple Watch Series 11 với 12 USD (khoảng 300.000 VNĐ) hoặc chiếc Apple Watch Ultra 3 mạnh mẽ với 25 USD (khoảng 625.000 VNĐ) mỗi tháng trong vòng hai năm. Ở mảng máy tính cá nhân, MacBook Air và MacBook Pro cũng góp mặt với mức giá thuê lần lượt là 25 USD (khoảng 625.000 VNĐ) và 39 USD (khoảng 975.000 VNĐ) cho hợp đồng kéo dài 36 tháng.

Điều làm nên sự khác biệt cốt lõi của Apple Upgrade so với các chương trình trả góp truyền thống từ những nhà mạng như T-Mobile hay AT&T chính là bản chất của quyền sở hữu. Thay vì tự động sở hữu máy sau khi trả hết tiền, người dùng Apple Upgrade đứng trước ba lựa chọn vô cùng linh hoạt khi hết hạn hợp đồng: tiếp tục nâng cấp lên thiết bị thế hệ mới nhất, thanh toán một khoản tiền một lần để mua đứt sản phẩm, hoặc đơn giản là trả lại máy và chấm dứt tham gia chương trình.

Quá trình đăng ký được Apple tối ưu hóa thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại cửa hàng. Khách hàng chỉ việc chọn thiết bị mong muốn, nhà mạng và gửi hồ sơ để trải qua một bước kiểm tra tín dụng mềm hoàn toàn không ảnh hưởng đến điểm tín dụng cá nhân. Mặc dù tiện lợi là vậy, chương trình vẫn yêu cầu những tiêu chuẩn khắt khe nhất định như người tham gia phải là cư dân Mỹ từ 18 tuổi trở lên, có giấy tờ định danh hợp lệ, sở hữu thẻ thanh toán được chấp nhận và duy trì tài khoản Apple cũng như Klarna ở trạng thái hoạt động tốt.

Hiện tại, giới công nghệ toàn cầu vẫn đang mong ngóng liệu Apple có kế hoạch mang chương trình thuê bao đầy hấp dẫn này vươn ra khỏi biên giới nước Mỹ để tiếp cận các thị trường quốc tế khác trong tương lai hay không.