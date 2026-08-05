Ngày này rồi cũng đến: HP, Asus, Acer bắt đầu sử dụng chip Trung Quốc - là công ty nào mà định giá vượt cả Intel?

Theo thông tin từ Nikkei Asia, các nhà sản xuất máy tính cá nhân (PC) hàng đầu như HP, Asus và Acer đã bắt đầu sử dụng một lượng nhỏ chip từ công ty ChangXin Memory Technologies (CXMT) của Trung Quốc, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt chip nhớ diễn ra nghiêm trọng chưa từng thấy do nhu cầu về cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).



Nhiều nhà sản xuất PC lớn đã hoàn tất quy trình kiểm định chất lượng cho các loại chip DRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) của CXMT vào khoảng giữa năm nay và bắt đầu đưa chúng vào sử dụng với số lượng hạn chế trong các dòng máy tính xách tay, theo nhiều nguồn tin am hiểu vấn đề.

Hiện tại, số lượng chip CXMT được sử dụng cũng như số lượng các mẫu máy tính xách tay dùng loại chip này vẫn còn rất hạn chế, do CXMT đang ưu tiên phần lớn năng lực sản xuất cho các khách hàng Trung Quốc, chẳng hạn như Huawei. Các mẫu máy tính xách tay sử dụng chip CXMT được bán tại các thị trường bên ngoài nước Mỹ.

Các công ty sản xuất PC cũng tỏ ra thận trọng khi sử dụng chip CXMT vì lo ngại hành động này có thể làm phật lòng các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới như Micron, Samsung Electronics và SK Hynix, Nikkeidẫn lời 2 nguồn tin.

"Ba nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu nắm giữ hơn 90% thị phần toàn cầu," một lãnh đạo công ty sản xuất PC chia sẻ với Nikkei Asia. "Các công ty PC buộc phải rất cẩn trọng và kín tiếng về việc sử dụng chip CXMT ... Suy cho cùng, đây đang là thị trường mà người bán nắm quyền chủ động. Chúng tôi không dám nhập quá nhiều hàng từ CXMT vào thời điểm này".

Hơn nữa, CXMT còn nằm trong danh sách các công ty bị Lầu Năm Góc cáo buộc có liên hệ với quân đội Trung Quốc, khiến việc nhập hàng từ công ty này trở thành vấn đề nhạy cảm đối với các doanh nghiệp Mỹ. Công ty Trung Quốc này đã bác bỏ các cáo buộc và hiện không nằm trong danh sách đen thương mại bị cấm vận hoàn toàn.

Dẫu vậy, việc được các hãng lớn chấp nhận sử dụng sản phẩm đánh dấu một thắng lợi quan trọng đối với CXMT – công ty vừa niêm yết trên sàn STAR Market tại Thượng Hải và hiện có mức định giá thị trường vượt qua cả Intel, nhà sản xuất vi xử lý hàng đầu của Mỹ.

"Mặc dù các nhà sản xuất PC chỉ sử dụng một lượng rất nhỏ chip DRAM của CXMT cho các dòng máy giá rẻ, họ không muốn bỏ qua một nguồn cung tiềm năng và quan trọng, nhất là khi nguồn cung thị trường đang khan hiếm như hiện nay," một quản lý chuỗi cung ứng chuyên cung cấp linh kiện cho HP và Asus chia sẻ với Nikkei Asia. Một lãnh đạo khác trong ngành cho biết một số nhà sản xuất máy tính cá nhân (PC) đã đảm bảo được nguồn cung bổ sung các bộ vi xử lý (CPU) và hiện đang chạy đua để chốt thêm nguồn cung bộ nhớ tương ứng; điều này khiến họ cởi mở hơn nhiều trong việc tìm kiếm nguồn hàng từ bất kỳ nhà cung cấp nào sẵn có, bao gồm cả CXMT.

"Suy cho cùng, các nhà sản xuất PC vẫn hy vọng được hợp tác với tất cả các nguồn cung hiện có do thị trường đang bị thắt chặt nguồn hàng," người này chia sẻ. Khi được đề nghị bình luận, Acer cho biết: "Chúng tôi không tiết lộ danh sách nhà cung cấp, nhưng chúng tôi luôn giữ liên lạc chặt chẽ với nhiều nhà sản xuất và nhà cung cấp toàn cầu để linh hoạt điều chỉnh hoạt động nhằm ứng phó với những biến động về giá linh kiện. Chúng tôi hợp tác với nhiều nhà sản xuất và nhà cung cấp để tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng."

Ngành công nghiệp máy tính cá nhân (PC) và điện thoại thông minh đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt chip nhớ và CPU kể từ cuối năm ngoái.

Các công ty sản xuất PC đã ưu tiên chip cho các dòng máy cao cấp và tăng giá bán tổng thể thêm vài trăm USD để bù đắp chi phí linh kiện gia tăng. Ngược lại, các hãng điện thoại thông minh như Xiaomi, Oppo và Vivo đã nhiều lần cắt giảm dự báo sản lượng xuất xưởng cho năm 2026 do tình trạng thiếu hụt chip nhớ.

Theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường IDC, ngành công nghiệp PC toàn cầu dự kiến sụt giảm hơn 11% trong năm nay do cuộc khủng hoảng chip nhớ chưa từng có tiền lệ.

Sự thiếu hụt chip nhớ đã trở thành cơ hội vàng để CXMT thâm nhập vào chuỗi cung ứng PC toàn cầu. Nhà sản xuất chip nhớ có trụ sở tại Hợp Phì (Trung Quốc) này đã niêm yết trên thị trường STAR Market (chuyên về công nghệ) thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải vào ngày 27/7, và giá cổ phiếu của công ty đã tăng vọt hơn 465% ngay trong ngày giao dịch đầu tiên. Tính đến ngày 3/8, vốn hóa thị trường của công ty đã đạt hơn 3,5 nghìn tỷ nhân dân tệ (518,5 tỷ USD), vượt qua Intel và bắt đầu tiệm cận mức định giá của Micron và SK Hynix.

Trong hồ sơ gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, CXMT ước tính lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2026 sẽ đạt từ 52 tỷ đến 58 tỷ nhân dân tệ, tăng tới 2.530% so với cùng kỳ năm trước. Nhà sản xuất chip này cho rằng mức tăng trưởng đột biến đó là nhờ điều kiện thị trường thuận lợi và môi trường giá cả khả quan hơn. CXMT hiện đã cung cấp sản phẩm cho hầu hết các công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc, bao gồm Tencent, Alibaba Cloud và ByteDance.

"Nhiều người có thể nghĩ rằng giá của CXMT rẻ hơn so với ba 'ông lớn' dẫn đầu thị trường, nhưng đó là một nhận định sai lầm." "...DRAM của họ chắc chắn không rẻ hơn so với các hãng như Samsung," một trong những người này cho biết. "Chúng tôi cũng không thể đặt hàng nguồn cung từ CXMT cho giai đoạn sau quý hiện tại, do có quá nhiều công ty đang tranh nhau mua DRAM từ họ," người này nói thêm.

CXMT và đối thủ nội địa Yangtze Memory Technologies (YMTC) đang triển khai các kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất mạnh mẽ nhất ngay tại thị trường trong nước. Theo tin từ Nikkei Asia, CXMT đang mở rộng các nhà máy tại Thượng Hải với mục tiêu đạt công suất gấp hai đến ba lần so với cơ sở chính ở Hợp Phì; kế hoạch này bao gồm cả việc phát triển năng lực sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM) – một thành phần thiết yếu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).