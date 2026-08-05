Bạc bật tăng vượt mốc 60 USD/ounce, thị trường chờ đợi điều gì?

Giá bạc thế giới tiếp tục bứt phá trong phiên giao dịch ngày 5/8, vượt ngưỡng 60 USD/ounce và ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp khi nhà đầu tư đánh giá những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz cũng như triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tại Việt Nam, bạc Thanh Long Phú Quý hiện giao dịch ở mức 2,307 triệu đồng/lượng (bán ra) và 2,239 triệu đồng/lượng (mua vào). Loại bạc thỏi 1 kg hiện có giá 61,519 triệu đồng (bán ra) và 59,679 triệu đồng/lượng (mua vào). So với ngày 4/8, giá bạc đã bật tăng 2,7%.

Giá bạc bật tăng 3 phiên liên tiếp?

Theo diễn biến thị trường, giá bạc tăng mạnh trong bối cảnh xuất hiện thông tin Qatar đã chuẩn bị một đề xuất tạm thời nhằm hỗ trợ việc mở lại eo biển Hormuz. Cùng với đó, cả Washington và Tehran đều phát đi tín hiệu cho thấy các cuộc đàm phán đang đạt được tiến triển, giúp kỳ vọng về việc khơi thông tuyến hàng hải quan trọng này gia tăng.

Những tín hiệu trên đã kéo giá dầu giảm mạnh, qua đó góp phần làm dịu bớt lo ngại về áp lực lạm phát từ năng lượng. Điều này khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Fed. Xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã giảm xuống khoảng 57%, thấp hơn đáng kể so với mức 67% chỉ một ngày trước đó.

Tuy nhiên, thị trường vẫn giữ tâm lý thận trọng sau khi Chủ tịch Fed New York John Williams nhận định lạm phát đang tiếp tục giảm dần nhưng nhấn mạnh Fed vẫn sẵn sàng nâng lãi suất nếu áp lực giá cả quay trở lại.

Diễn biến này khiến dòng tiền tiếp tục tìm đến nhóm kim loại quý, trong đó bạc là một trong những tài sản tăng mạnh nhất.

Các nhà đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP trong tháng 7 và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) sẽ được công bố vào cuối tuần. Đây được xem là những dữ liệu quan trọng giúp thị trường đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ cũng như định hình kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed trong thời gian tới.

Theo báo cáo triển vọng thị trường tuần đầu tháng 8 của Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa Phú Quý, sau khi Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần trước nhưng vẫn có ba thành viên Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) ủng hộ tăng lãi suất, các số liệu về thị trường lao động sẽ đóng vai trò quyết định đối với kỳ vọng chính sách trong cuộc họp tháng 9.

Đại diện của Phú Quý cho rằng trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang có dấu hiệu hạ nhiệt, giá dầu giảm và áp lực lạm phát từ năng lượng được xoa dịu, nhu cầu trú ẩn an toàn có thể suy giảm. Khi đó, diễn biến của bạc sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và đặc biệt là báo cáo việc làm công bố vào cuối tuần - thời điểm được dự báo sẽ tạo ra biến động mạnh nhất đối với thị trường bạc trong tuần này.

Ở góc độ kỹ thuật, báo cáo của Phú Quý cho biết bạc COMEX hiện vẫn đang tích lũy quanh vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu lực cầu tiếp tục được duy trì và giá bứt phá khỏi mô hình tích lũy hiện tại, xu hướng tăng có thể được xác nhận với mục tiêu hướng lên vùng kháng cự khoảng 71,5 USD/ounce.