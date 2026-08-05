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Giá dầu thế giới giảm mạnh nhất 3 tuần qua

| | Thị trường

Giá dầu giảm mạnh trước kỳ vọng chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran cũng như khả năng khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm hơn 5%, lần đầu tiên đóng cửa dưới 80 USD/thùng kể từ ngày 13/7. Sáng 5/8 (giờ Việt Nam), giá dầu giao dịch ở mức tương đương.

Đà giảm của giá dầu xuất phát từ kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể sớm hạ nhiệt.

Giá dầu ổn định sau hai phiên giảm sâu. Ảnh: Reuters.

Qatar cho biết, các bên trung gian đang đạt được những tiến triển trong nỗ lực chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc đàm phán đã được khởi động.

Trước khi cuộc chiến bùng phát, khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz, riêng trong tháng 3 giá dầu đã tăng tới 50%.

Ở một diễn biến khác, theo các nguồn tin thị trường, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng khoảng 2,7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 31/7. Thị trường hiện chờ báo cáo chính thức từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA).

Trên thị trường vàng sáng 5/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 4.081,09 USD/ounce so với phiên trước đó. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giảm 0,4%, xuống còn 4.137,20 USD/ounce.

Giá vàng thế giới nhích tăng trong phiên giao dịch sáng 5/8 (giờ Việt Nam) nhờ đồng USD suy yếu. Ảnh: Reuters.

Diễn biến của thị trường vàng diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu, các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới các dữ liệu quan trọng sắp được công bố về thị trường lao động Mỹ để tìm thêm manh mối về bước đi tiếp theo trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ở nhóm kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 59,61 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạch kim giảm 0,2% xuống 1.732 USD/ounce và palladium mất 0,4%, còn 1.348 USD/ounce.

Theo Hồng Nhung

Tiền Phong

Từ Khóa:
giá dầu

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