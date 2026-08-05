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Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết nước này sẽ không áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với gạo nhập khẩu, bất chấp vụ thu hoạch lúa trong nước dự kiến bắt đầu từ tháng 9.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel Jr., việc tiếp tục duy trì nhập khẩu là một phần trong chiến lược bảo đảm nguồn cung gạo, khi Philippines đang chuẩn bị đối phó với tác động của hiện tượng El Niño được dự báo sẽ đạt đỉnh vào giai đoạn tháng 11-12.

Phát biểu bên lề chuyến kiểm tra tại chợ công cộng New Las Piñas hôm 4/8, ông Tiu Laurel cho biết quốc gia này cần duy trì lượng dự trữ đủ lớn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong những tháng đầu năm sau.

"Chúng ta cần có nguồn dự trữ để chuẩn bị cho giai đoạn từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau", Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines nói.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp, tính đến nay, Philippines đã nhập khẩu khoảng 3,3 triệu tấn gạo, vượt mốc 3 triệu tấn. Ông Tiu Laurel cho biết cơ quan này theo dõi sát tình hình nhập khẩu hàng tuần và khẳng định sẽ không ban hành bất kỳ lệnh cấm nhập khẩu nào.

Dù lượng gạo nhập khẩu ở mức cao, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines bày tỏ kỳ vọng giá lúa trong nước sẽ không giảm mạnh như vụ thu hoạch năm ngoái, thời điểm giá lúa tươi tại ruộng từng xuống mức 8-12 peso/kg.

Theo ông, giá thu mua lúa tươi của thương lái trong vụ thu hoạch năm nay nên dao động khoảng 20-21 peso/kg.

Để hỗ trợ nông dân, Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) sẽ mở rộng hoạt động thu mua lúa theo chương trình thu mua linh hoạt trong mùa mưa. Ông Tiu Laurel, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng NFA, cho biết cơ quan này đã sẵn sàng thu mua khoảng 500.000 tấn lúa từ nông dân, cao hơn đáng kể so với khả năng thu mua của năm trước.

Năm 2026, Chính phủ Philippines đã phân bổ khoảng 20 tỷ peso cho chương trình thu mua lúa trong nước, tăng hơn gấp đôi so với mức ngân sách 9 tỷ peso của năm 2025.

Theo kế hoạch, NFA sẽ thu mua lúa tươi, lúa ướt của nông dân với giá 21 peso/kg, trong khi lúa khô sẽ được thu mua ở mức 25-27 peso/kg.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nông nghiệp cũng chỉ đạo NFA khẩn trương giải phóng lượng gạo tồn kho trong tháng 9 nhằm tạo thêm sức chứa để phục vụ hoạt động thu mua lúa trong vụ mùa mới.

Ông cho biết NFA sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ lượng gạo dự trữ cũ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thông qua chương trình bán gạo với giá 20 peso/kg thuộc chương trình Benteng Bigas Meron (BBM) Na của Chính phủ Philippines.

Động thái duy trì nhập khẩu kết hợp tăng cường thu mua lúa trong nước được xem là nỗ lực của Philippines nhằm vừa bảo đảm an ninh lương thực trước nguy cơ El Niño, vừa ổn định thu nhập cho nông dân trong mùa thu hoạch sắp tới.