Luộc thịt mãi vẫn hồng, có phải nguồn nước bẩn? Chuyên gia nói điều ít người biết

5 lợi ích của thịt lợn đối với sức khỏe nếu ăn đúng cách

Thịt lợn là một trong những thực phẩm phổ biến nhất trong bữa cơm của người Việt. Không chỉ dễ chế biến, loại thịt này còn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như protein, sắt, kẽm, phốt pho và các vitamin nhóm B. Khi được sử dụng với lượng hợp lý và kết hợp cùng chế độ ăn cân bằng, thịt lợn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

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Hỗ trợ duy trì xương và răng chắc khỏe

Thịt lợn là nguồn cung cấp phốt pho dồi dào khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì cấu trúc xương, răng. Phốt pho còn tham gia vào quá trình sản xuất năng lượng và giúp cơ thể hấp thu, sử dụng nhiều dưỡng chất khác hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, thịt lợn cũng chứa một lượng nhỏ canxi, góp phần hỗ trợ sức khỏe hệ xương khi kết hợp với chế độ ăn giàu canxi và vitamin D.

Góp phần phòng ngừa thiếu máu

Một trong những ưu điểm nổi bật của thịt lợn là chứa sắt dạng heme loại sắt mà cơ thể hấp thu tốt hơn so với sắt có nguồn gốc thực vật. Sắt là thành phần quan trọng để tạo hemoglobin trong hồng cầu, giúp vận chuyển oxy đến các cơ quan.

Ngoài ra, thịt lợn còn cung cấp vitamin B12 và một số khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo máu, góp phần giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt khi kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Cung cấp protein chất lượng cao

Thịt lợn là nguồn protein hoàn chỉnh, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Protein đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phục hồi cơ bắp, thúc đẩy quá trình tái tạo mô, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ cơ thể phục hồi sau vận động hoặc bệnh tật. Đối với người tập luyện thể thao, trẻ đang phát triển hay người cao tuổi, việc bổ sung lượng protein phù hợp từ thịt lợn nạc có thể mang lại nhiều lợi ích.

Hỗ trợ sức khỏe làn da

Thịt lợn chứa nhiều protein cùng các vitamin nhóm B và kẽm những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tái tạo tế bào da.

Một số phần như da và gân lợn còn chứa collagen tự nhiên. Tuy nhiên, collagen từ thực phẩm sẽ được cơ thể tiêu hóa thành các axit amin trước khi sử dụng để tổng hợp collagen mới. Vì vậy, việc ăn thịt lợn không đồng nghĩa với việc bổ sung trực tiếp collagen cho da, nhưng vẫn góp phần cung cấp nguyên liệu cần thiết giúp duy trì làn da khỏe mạnh.

Bổ sung năng lượng cho cơ thể

Thịt lợn cung cấp năng lượng từ cả protein và chất béo. Hàm lượng calo sẽ khác nhau tùy từng phần thịt: thịt nạc chứa ít năng lượng hơn, trong khi ba chỉ hoặc thịt có nhiều mỡ sẽ có lượng calo cao hơn.

Kết hợp thịt lợn với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp tạo nên bữa ăn cân đối, cung cấp năng lượng cho các hoạt động hằng ngày mà vẫn hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Lưu ý: Để tận dụng lợi ích của thịt lợn, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ưu tiên thịt nạc, hạn chế các phần nhiều mỡ, đồng thời tránh chế biến bằng cách chiên rán nhiều dầu mỡ hoặc ăn quá nhiều thịt đỏ trong thời gian dài.

Chuyên gia lý giải vì sao thịt luộc chín vẫn có màu hồng, đỏ bên trong

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Vì sao thịt chín vẫn có màu hồng?

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ cho rằng nếu luộc thịt rất lâu nhưng bên trong vẫn có màu hồng thì đó là dấu hiệu nguồn nước bị ô nhiễm, chứa hàm lượng amoni, nitrit hoặc nitrat cao. Thông tin này khiến không ít người lo lắng, đặc biệt tại một số khu vực nghi ngờ chất lượng nước sinh hoạt.

Nhiều người lo ngại rằng thịt luộc chín nhưng khi cắt ra vẫn còn màu hồng hoặc đỏ là dấu hiệu thịt chứa hóa chất, chất tạo nạc hay các chất độc hại. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, nhận định này chưa có cơ sở khoa học.

Ông cho biết, việc thịt đã chín nhưng bên trong vẫn giữ màu hồng hoặc đỏ là hiện tượng hoàn toàn bình thường và chủ yếu liên quan đến cách luộc thịt, chứ không phải do tồn dư hóa chất trong quá trình chăn nuôi.

"Màu sắc của miếng thịt sau khi luộc không thể khẳng định thịt có chứa chất cấm hay các chất độc hại", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nhấn mạnh.

Màu hồng trong thịt đến từ đâu?

Theo chuyên gia, màu đỏ hoặc hồng bên trong miếng thịt xuất phát từ globin sắc tố tự nhiên có trong phần thịt nạc.

Nếu cho thịt vào nồi nước lạnh rồi đun từ từ đến khi chín, nhiệt sẽ truyền đều từ ngoài vào trong, giúp sắc tố trong thịt biến đổi đồng nhất. Khi cắt ra, miếng thịt thường có màu chín đều, từ ngoài vào trong đều có màu trắng xám hoặc hồng nhạt.

Ngược lại, khi thả thịt vào nước đang sôi, bề mặt miếng thịt sẽ chín rất nhanh, trong khi sắc tố globin có xu hướng dịch chuyển và tập trung vào phần giữa. Với những miếng thịt dày, lượng globin này tích tụ nhiều hơn, khiến phần lõi vẫn có màu hồng hoặc đỏ dù thịt đã chín hoàn toàn.

Đó cũng là lý do nhiều người lầm tưởng thịt chưa chín và tiếp tục luộc rất lâu, trong khi thực tế nhiệt độ bên trong đã đủ để đảm bảo an toàn.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, kỹ thuật này còn được nhiều người áp dụng khi luộc gà hoặc làm giò nhằm giữ màu sắc đẹp mắt cho sản phẩm. Đây là hiện tượng tự nhiên xảy ra khi thịt tiếp xúc đột ngột với nhiệt độ cao.

Cách sơ chế giúp thịt sạch hơn

Để hạn chế bụi bẩn và tạp chất bám trên bề mặt thịt, chuyên gia khuyến cáo sau khi mua về nên ngâm thịt trong nước sạch khoảng 10-15 phút, sau đó rửa lại trước khi chế biến. Không nên ngâm quá lâu vì có thể làm giảm chất lượng thịt.

Trong quá trình luộc, lớp bọt nổi lên trên mặt nước cũng nên được hớt bỏ. Phần bọt này chủ yếu chứa protein đông tụ cùng một số tạp chất từ bề mặt miếng thịt, giúp nước luộc trong hơn và món ăn ngon hơn.

Có thể nhận biết thịt bẩn bằng mắt thường?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, rất khó phân biệt hoàn toàn thịt sạch và thịt có tồn dư chất cấm chỉ bằng quan sát. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn có thể lưu ý một số dấu hiệu bất thường.

Thông thường, thịt tươi ngon có màu hồng đỏ tự nhiên, lớp mỡ trắng hoặc trắng ngà, phân bố tương đối đều. Ngược lại, những miếng thịt có màu đỏ sẫm hoặc đỏ rực bất thường, lớp mỡ quá mỏng có thể là dấu hiệu cần cân nhắc trước khi mua.

Ngoài ra, nếu trong quá trình luộc, nước xuất hiện màu sắc hoặc mùi bất thường, người tiêu dùng cũng nên thận trọng và không nên sử dụng nếu nghi ngờ chất lượng thịt.

Các chuyên gia khuyến cáo, để đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng nên lựa chọn thịt tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, thay vì chỉ dựa vào màu sắc của thịt sau khi chế biến.

Hiểu đúng nguyên nhân khiến thịt luộc có màu hồng sẽ giúp người tiêu dùng tránh những lo lắng không cần thiết, đồng thời có cách đánh giá chất lượng nguồn nước chính xác và an toàn hơn.



