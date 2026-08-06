'Bạc thủ' đón tin vui - giá bạc thỏi, bạc miếng sáng ngày 6/8 tại Phú Quý, DOJI, Sacombank, Bảo Tín Mạnh Hải thế nào?

Sáng ngày 3/8, theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.280.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.351.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 60,47 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 62,6 triệu đồng/thỏi (bán ra), tiếp tục tăng so với phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, DOJI ghi nhận mức giá 2,276 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,352 triệu đồng/lượng (bán ra), trong khi Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 2,271-2,340 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 60,56 -62,4 triệu đồng/kg. Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý có giá 2,698 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿