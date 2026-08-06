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'Bạc thủ' đón tin vui - giá bạc thỏi, bạc miếng sáng ngày 6/8 tại Phú Quý, DOJI, Sacombank, Bảo Tín Mạnh Hải thế nào?

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Giá bạc hôm nay đồng loạt neo ở mức cao.

Sáng ngày 3/8, theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.280.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.351.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 60,47 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 62,6 triệu đồng/thỏi (bán ra), tiếp tục tăng so với phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, DOJI ghi nhận mức giá 2,276 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,352 triệu đồng/lượng (bán ra), trong khi Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 2,271-2,340 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 60,56 -62,4 triệu đồng/kg. Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý có giá 2,698 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿

Trên thị trường thế giới, giá bạc duy trì trên mức 62 USD/ounce, sau khi tăng liên tiếp ba phiên. Thỏa thuận mở cửa một phần eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu xuống thấp hơn, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất. Iran và Oman đã đạt được thỏa thuận về hành lang vận chuyển qua eo biển, làm tăng kỳ vọng về dòng chảy năng lượng gia tăng từ Trung Đông.

Thị trường đã giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong năm nay, hiện chỉ dự báo một lần tăng lãi suất vào cuối năm, so với hai lần vào tuần trước. Trong khi đó, dữ liệu ADP cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 44.000 việc làm trong khu vực tư nhân vào tháng 7, mức thấp nhất kể từ tháng 1 và thấp hơn nhiều so với dự báo 70.000 việc làm.

Ở một diễn biến khác, Thống đốc Fed Lisa Cook hôm thứ Tư đã nhắc lại rằng bà vẫn sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát không giảm, cảnh báo rằng ngân hàng trung ương có thể không có đủ thời gian để chờ đợi trước khi đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.


Khánh Vy

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