Phong tỏa khu vực, phát hiện hơn 15.000 hiện vật vàng, bạc, đồng bị chôn sâu suốt 1.500 năm - giá trị tương đương 63 tỷ đồng

Số hiện vật này sau đó được đặt tên là Kho báu Hoxne (Hoxne Hoard), theo tên ngôi làng Hoxne ở vùng Suffolk, miền Đông nước Anh.

Toàn bộ sự việc bắt đầu khi ông Peter Whatling, một nông dân địa phương đánh mất chiếc búa trên trang trại của mình. Không tìm thấy dụng cụ, ông nhờ người bạn là Eric Lawes mang theo máy dò kim loại để hỗ trợ.

Trong lúc dò tìm trên cánh đồng, thiết bị liên tục phát ra tín hiệu mạnh dưới lòng đất. Ban đầu, Lawes đào lên được vài đồng tiền cổ cùng một số chiếc thìa bạc và các vật dụng nhỏ bằng vàng. Nhưng càng đào, hiện vật xuất hiện càng nhiều, báo hiệu đây không phải một phát hiện thông thường.

Sự việc nhanh chóng được báo cho các nhà khảo cổ. Chỉ một ngày sau, khu vực được phong tỏa để phục vụ cuộc khai quật khẩn cấp. Mỗi hiện vật đều được đánh dấu, ghi chép và đưa lên khỏi mặt đất theo đúng quy trình khảo cổ nhằm lưu giữ nguyên vẹn những thông tin về vị trí và cách chúng từng được cất giấu.

Số hiện vật được tìm thấy sau khi 1 người đàn ông làm mất chiếc búa trong trang trại của mình.

Kết quả khai quật khiến giới khảo cổ sửng sốt. Bên dưới lòng đất là hơn 15.000 hiện vật thuộc thời kỳ La Mã, trong đó có 14.865 đồng tiền bằng vàng, bạc và đồng, khoảng 200 món đồ trang sức cùng nhiều vật phẩm quý, bao gồm dây chuyền, vòng tay, nhẫn, thìa, bát bạc và nhiều đồ dùng sinh hoạt được chế tác tinh xảo.

Không chỉ gây ấn tượng bởi số lượng, các hiện vật còn được bảo quản gần như nguyên vẹn sau hơn 1.500 năm dưới lòng đất. Theo các chuyên gia, việc kho báu được cất giữ theo từng nhóm rõ ràng cho thấy chủ nhân đã chủ động chôn giấu toàn bộ tài sản, chứ không phải bị thất lạc một cách ngẫu nhiên.

Các nghiên cứu sau đó cho thấy, số hiện vật nhiều khả năng được chôn vào đầu thế kỷ V - thời điểm quyền lực của Đế chế La Mã tại Anh đang suy yếu nhanh chóng.

Đây cũng là giai đoạn đất nước liên tục đối mặt với xung đột, các cuộc xâm lược và những biến động chính trị nghiêm trọng. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chủ nhân đã chôn giấu toàn bộ tài sản với hy vọng sẽ quay trở lại lấy sau khi tình hình ổn định.

Năm 1993, Chính phủ Anh chính thức công nhận Kho báu Hoxne là bảo vật quốc gia. Bộ sưu tập khi đó được định giá khoảng 1,75 triệu bảng Anh, tương đương gần 63 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay.

Theo quy định của Anh, khoản tiền này được chia cho người phát hiện và chủ sở hữu khu đất nơi hiện vật được tìm thấy. Dù có giá trị kinh tế rất lớn, giới khảo cổ cho rằng ý nghĩa quan trọng nhất của Kho báu Hoxne nằm ở những thông tin lịch sử mà nó mang lại.