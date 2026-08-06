Tịch thu 7 tỷ tiền mặt chất thành đống, vàng cùng nhiều thiết bị điện tử trong một căn hộ

Lực lượng cảnh sát bang Tây Bengal (Ấn Độ) vừa tiến hành một cuộc đột kích vào một căn hộ tại quận Malda, qua đó thu giữ khoảng 2,5 crore rupee tiền mặt (tương đương gần 7 tỷ đồng), cùng một lượng vàng và nhiều thiết bị điện tử. Toàn bộ số tài sản này đang được cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra nghi vấn liên quan đến hoạt động buôn lậu.

Theo truyền thông Ấn Độ, cuộc khám xét được thực hiện vào ban đêm sau khi cảnh sát nhận được thông tin tình báo về một đường dây nghi liên quan đến các hoạt động buôn lậu trong khu vực. Khi kiểm tra căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bó tiền mặt được cất giữ bên trong các phòng với tổng trị giá khoảng 2,5 crore rupee.

Ngoài lượng tiền mặt lớn, cảnh sát còn thu giữ hàng nghìn chai siro ho bị cấm trị giá khoảng 90 lakh rupee trên thị trường chợ đen, khoảng 20 gram vàng, và nhiều thiết bị điện tử. Tuy nhiên, giá trị cụ thể của số vàng cũng như các thiết bị này hiện vẫn chưa được công bố do cơ quan điều tra đang tiến hành kiểm kê và giám định.

Giới chức cho biết toàn bộ số tiền và tài sản thu giữ đều bị nghi có liên quan đến một đường dây buôn lậu đang được điều tra. Các điều tra viên hiện tập trung xác minh nguồn gốc dòng tiền, đồng thời rà soát các giao dịch tài chính và mối liên hệ giữa những người liên quan nhằm làm rõ cách thức hình thành khối tài sản nói trên.

Theo các nguồn tin địa phương, việc phát hiện lượng lớn tiền mặt trong căn hộ được xem là một trong những vụ thu giữ đáng chú ý tại bang Tây Bengal trong thời gian gần đây. Hình ảnh các bó tiền được xếp thành từng chồng lớn sau cuộc khám xét cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nhà chức trách chưa công bố danh tính của những người liên quan cũng như chưa đưa ra kết luận về nguồn gốc hợp pháp của số tài sản bị thu giữ. Các chuyên gia điều tra tài chính sẽ tiếp tục phân tích chứng cứ, đối chiếu hồ sơ giao dịch ngân hàng và các tài liệu điện tử thu được trong quá trình khám xét để xác định liệu số tiền này có bắt nguồn từ hoạt động buôn lậu hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác hay không.

Theo quy định của pháp luật Ấn Độ, trong các vụ án nghi liên quan đến buôn lậu hoặc rửa tiền, cơ quan chức năng có quyền tạm giữ tiền mặt, vàng và các tài sản có giá trị để phục vụ điều tra. Chỉ sau khi hoàn tất quá trình xác minh và có kết luận chính thức, các tài sản này mới được xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng cảnh sát bang Tây Bengal tiếp tục điều tra. Cơ quan chức năng cho biết sẽ mở rộng phạm vi xác minh nếu phát hiện thêm các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến đường dây bị nghi ngờ.

Theo The Economics﻿