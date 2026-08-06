Mẫu iPhone từng có giá hơn 20 triệu đồng nay chỉ còn 5 triệu đồng

Sau gần 6 năm kể từ khi ra mắt, iPhone 12 đang trở thành một trong những mẫu iPhone cũ có mức giá dễ tiếp cận nhất trên thị trường.

Với khoảng 5 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu chiếc iPhone đầu tiên của Apple được trang bị màn hình OLED trên toàn bộ dòng sản phẩm, đồng thời hỗ trợ kết nối 5G.

iPhone 12 và iPhone 12 Pro Max. (Ảnh minh hoạ: DigitalTrends)

Giá bán liên tục giảm trong thời gian qua khiến iPhone 12 tiếp tục được nhiều người tìm mua, đặc biệt là nhóm khách hàng muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple với chi phí vừa phải.

Theo khảo sát tại nhiều hệ thống kinh doanh điện thoại cũ, phiên bản 64 GB hiện có giá khoảng 5 triệu đồng, trong khi bản 128 GB dao động từ 5,5-6,5 triệu đồng tùy ngoại hình, dung lượng pin và chế độ bảo hành.

Màn hình OLED vẫn là điểm sáng

Ra mắt vào cuối năm 2020, iPhone 12 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Apple lần đầu trang bị màn hình Super Retina XDR OLED cho toàn bộ dòng iPhone. Sau nhiều năm, đây vẫn là ưu điểm giúp thiết bị nổi bật trong phân khúc smartphone cũ.

Màn hình 6,1 inch mang lại chất lượng hiển thị sắc nét, màu sắc sống động và độ tương phản cao, đáp ứng tốt nhu cầu xem phim, lướt mạng xã hội hay chỉnh sửa ảnh. Máy cũng sở hữu thiết kế khung viền phẳng, ngôn ngữ thiết kế vẫn được Apple duy trì trên nhiều thế hệ iPhone sau này.

Bên cạnh đó, chip A14 Bionic vẫn đủ khả năng xử lý các tác vụ phổ biến như làm việc, giải trí, quay video 4K hay chơi nhiều tựa game hiện nay. Hỗ trợ kết nối 5G cũng giúp iPhone 12 chưa bị lỗi thời về mặt công nghệ.

Không còn là lựa chọn hoàn hảo

Dù vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày, iPhone 12 cũng bộc lộ nhiều hạn chế nếu đặt cạnh các smartphone mới cùng tầm giá.

Thiết bị chỉ sử dụng màn hình 60 Hz trong khi nhiều mẫu Android giá khoảng 5-7 triệu đồng đã được trang bị tần số quét 90 Hz hoặc 120 Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà hơn. Công suất sạc nhanh tối đa 20 W cũng không còn là lợi thế khi nhiều đối thủ đã hỗ trợ sạc từ 45 W đến hơn 60 W.

Dù sở hữu màn hình OLED, chip A14 Bionic và hỗ trợ 5G, iPhone 12 không còn nhiều dư địa về thời gian cập nhật phần mềm trong những năm tới. (Ảnh minh hoạ: Engadget)

Một điểm đáng lưu ý khác là thời gian hỗ trợ phần mềm. Sau gần 6 năm kể từ ngày ra mắt, iPhone 12 đã bước vào giai đoạn cuối của vòng đời cập nhật. Thiết bị vẫn có thể tiếp tục nhận các bản vá bảo mật trong một thời gian, tuy nhiên số phiên bản iOS lớn còn được hỗ trợ sẽ không còn nhiều như các dòng iPhone mới. Điều này đồng nghĩa người dùng có thể sớm bỏ lỡ một số tính năng mới hoặc phải nâng cấp thiết bị nếu muốn sử dụng các phiên bản iOS trong nhiều năm tới.

Ngoài ra, khi mua máy cũ, người dùng cũng cần kiểm tra kỹ tình trạng pin, màn hình, Face ID, khả năng chống nước cũng như nguồn gốc linh kiện để tránh phát sinh chi phí sửa chữa sau khi sử dụng.

Có còn đáng mua?

Ở tầm giá khoảng 5 triệu đồng, iPhone 12 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc với những người muốn trải nghiệm iPhone có màn hình OLED, hiệu năng ổn định và kết nối 5G mà không cần bỏ ra quá nhiều chi phí.

Tuy nhiên, với những người có nhu cầu sử dụng lâu dài trong 3-5 năm tới, yếu tố cập nhật phần mềm là điều cần cân nhắc. Trong trường hợp ngân sách cho phép, việc lựa chọn iPhone 13 hoặc các thế hệ mới hơn sẽ mang lại thời gian hỗ trợ dài hơn, đồng thời cải thiện về pin, camera và hiệu năng tổng thể.

Ở chiều ngược lại, nếu chỉ cần một chiếc điện thoại phục vụ các nhu cầu cơ bản như liên lạc, mạng xã hội, chụp ảnh hay giải trí, iPhone 12 vẫn là một trong những mẫu iPhone cũ có tỷ lệ hiệu năng trên giá bán hấp dẫn nhất ở thời điểm hiện nay.