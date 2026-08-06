Cristiano Ronaldo khoe khéo garage triệu USD: Toàn siêu phẩm giới hạn, quy tụ dàn Bugatti và Ferrari đắt đỏ

Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân thu hút hàng trăm triệu lượt theo dõi, Cristiano Ronaldo vừa chia sẻ những hình ảnh hiếm hoi về không gian gara hoành tráng của mình. Không cần những lời lẽ phô trương, CR7 chỉ để lại một dòng chú thích ngắn gọn nhưng đủ để thể hiện đẳng cấp: "Đồ chơi của tôi" (My toys).

Trong bức ảnh gây "bão" mạng, cầu thủ nổi tiếng đứng bên cạnh một siêu xe Ferrari màu đỏ rực rỡ, xung quanh anh là sự hiện diện của hai chiếc Bugatti đắt đỏ và vài chiếc Ferrari khác.

Cristiano Ronaldo cùng dàn siêu xe triệu USD. Ảnh: Cristiano Ronaldo

Khối tài sản lăn bánh đáng giá triệu USD

Bộ sưu tập xe hơi của cựu sao Real Madrid và Manchester United hiện quy tụ hơn 40 chiếc xe thuộc hàng hiếm có khó tìm trên toàn thế giới. Tổng giá trị của "hầm đồ chơi" này được ước tính rơi vào khoảng 20 đến 40 triệu USD (tương đương 500-1.000 tỷ đồng), quy tụ những cái tên sừng sỏ nhất trong ngành công nghiệp ô tô như Bugatti, Ferrari và Lamborghini.

Nhắc đến bộ sưu tập của Ronaldo, không thể không nhắc đến những chiếc Bugatti – thương hiệu tượng trưng cho tốc độ và sự xa xỉ tột bậc. Đắt giá nhất và cũng hiếm hoi nhất trong gara của CR7 hiện tại chính là siêu phẩm Bugatti Centodieci màu trắng.

Được ra mắt vào năm 2019 nhằm tôn vinh huyền thoại Bugatti EB110 của những năm đầu thập niên 1990, mẫu xe này có mức giá khởi điểm lên tới 9 triệu USD. Trên toàn thế giới, chỉ có đúng 10 chiếc Centodieci được sản xuất, biến nó thành chiếc siêu xe đắt thứ hai trong lịch sử của Bugatti, chỉ xếp sau độc bản La Voiture Noire có giá 19 triệu USD.

Bên cạnh Centodieci, một "chiến mã" khác cũng thu hút sự chú ý không kém là chiếc Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse trị giá 1,6 triệu USD. Đây là món quà tự thưởng mà Ronaldo đã mua vào năm 2016 để ăn mừng chức vô địch Euro lịch sử cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Cristian Ronaldo hiện sở hữu hơn 40 mẫu xe khác nhau. Ảnh: Cristian Ronaldo

Từ "siêu ngựa" giới hạn đến chiếc Mercedes mang đậm dấu ấn Al-Nassr

Không dừng lại ở Bugatti, tình yêu của Ronaldo dành cho tốc độ còn được thể hiện qua dàn "siêu ngựa" đến từ nước Ý. Đắt nhất trong số những chiếc Ferrari mà anh sở hữu là mẫu Daytona SP3. Siêu xe trị giá 2,3 triệu USD này được lấy cảm hứng từ mẫu Ferrari huyền thoại năm 1967 và chỉ được sản xuất giới hạn 599 chiếc trên toàn cầu.

Trong bức ảnh vừa được CR7 đăng tải, chiếc Daytona SP3 chính là chiếc xe màu đỏ nổi bật nằm ngay cạnh chiếc Ferrari mà anh đang đứng tựa vào.

Góp mặt trong bộ ba siêu xe tốc độ Ý không thể thiếu Lamborghini. Đắt nhất trong số những chiếc Lamborghini của Ronaldo là mẫu Aventador LP700-4 với lớp sơn màu đen mờ (matte black) đầy nam tính và bí ẩn. Đây là chiếc xe được anh tậu vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 27 của mình với mức giá khoảng 400.000 USD.

Tất nhiên, một gara đẳng cấp thế giới không thể thiếu đi sự sang trọng, êm ái của những thương hiệu xe siêu sang. Bộ sưu tập của Ronaldo còn được điểm xuyết bởi hàng loạt những mẫu xe gầm cao và sedan thượng lưu đến từ Rolls-Royce, Bentley, siêu xe của McLaren, cùng hàng loạt các mẫu xe sang trọng khác thuộc các thương hiệu quen thuộc như Mercedes-Benz, BMW, Audi và Cadillac.

Đáng chú ý nhất trong thời gian gần đây, "món đồ chơi" mới nhất vừa được Ronaldo bổ sung vào bộ sưu tập là chiếc Mercedes-AMG G63 Cabriolet có giá khoảng 1,3 triệu USD. Điều làm nên sự đặc biệt của mẫu xe địa hình này không chỉ nằm ở việc nó là phiên bản mui trần với số lượng giới hạn vỏn vẹn 20 chiếc trên toàn thế giới.

Theo nhiều nguồn tin, chiếc xe của cầu thủ nổi tiếng còn được cá nhân hóa với tông màu vàng - xanh vô cùng nổi bật. Đây chính là màu sắc đặc trưng của câu lạc bộ Al-Nassr (Saudi Arabia) – đội bóng mà siêu sao 39 tuổi đang đầu quân và liên tục tỏa sáng rực rỡ.