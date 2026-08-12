Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai quốc gia tỷ dân báo tin vui hiếm có đến sầu riêng Việt Nam

| | Thị trường

Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc chứng kiến mức tăng mạnh cùng tin vui từ thị trường Ấn Độ.

Hai quốc gia tỷ dân báo tin cực vui đến sầu riêng Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Cục Hải quan, Trung Quốc chi 2,04 tỷ USD mua rau quả Việt Nam trong nửa đầu năm, tăng gần 25%. Trong đó sầu riêng đóng góp 988 triệu USD, tăng 43,4% và chiếm 48,45% kim ngạch rau quả. Con số này thậm chí cao hơn tổng kim ngạch thanh long, chuối, mít, dừa và xoài cộng lại.

Thanh long, chuối và mít lần lượt đạt 168,3 triệu, 150,3 triệu và 126,6 triệu USD. Dừa tăng gần gấp đôi, trong khi thanh long, chuối và xoài đều giảm.

Đến hết tháng 7/2026, cả nước có 1.201 mã số vùng trồng và 120 cơ sở đóng gói sầu riêng đang hoạt động. Đến ngày 22/7, có thêm 1.166 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng chờ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, GACC đã chấp nhận 50 cơ sở kiểm nghiệm của Việt Nam thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu phục vụ xuất khẩu mít, sầu riêng sang Trung Quốc. Trong đó, 47 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi (Cd) và 39 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Vàng O.

Tổng công suất của các phòng kiểm nghiệm đang hoạt động đạt khoảng 13.000 mẫu/ngày đối với chỉ tiêu Cd và 10.000 mẫu/ngày đối với chỉ tiêu Vàng O. Riêng khu vực Tây Nguyên có 6 phòng kiểm nghiệm được Trung Quốc chấp thuận, gồm 3 cơ sở tại Lâm Đồng, 2 cơ sở tại Đắk Lắk và 1 cơ sở tại Gia Lai, với tổng công suất khoảng 900 mẫu/ngày/chỉ tiêu.

Sầu riêng cũng đang có thêm cửa để đi xa hơn ngoài thị trường Trung Quốc. Ngày 30/7, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết Ấn Độ đã bổ sung Việt Nam vào danh sách các nước được xuất khẩu trái sầu riêng tươi sang thị trường này. Quyết định có hiệu lực từ giữa tháng này.

Phía Ấn Độ không áp các điều kiện nhập khẩu đặc biệt hay yêu cầu khai báo kiểm dịch bổ sung với sầu riêng Việt Nam.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, việc mở cửa thị trường 1,4 tỷ dân là kết quả của quá trình trao đổi kỹ thuật giữa hai nước. Việc này giúp doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt đa dạng hóa đầu ra và giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhận định đây vẫn là thị trường mới. Trong giai đoạn đầu, sản phẩm có thể được tiêu thụ nhiều tại các đô thị lớn qua hệ thống bán lẻ cao cấp, nhà hàng, khách sạn và các kênh thương mại điện tử. Do đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ thị hiếu người tiêu dùng, quy cách sản phẩm, vận chuyển và hệ thống phân phối để có chiến lược tiếp cận phù hợp.

Năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước ước đạt khoảng 200.000 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm là 129.500 ha, sản lượng dự kiến khoảng 2,08 triệu tấn. Trong khi đó, trước đây quy hoạch ngành hàng chỉ khoảng 100.000 ha, tức diện tích hiện nay đã tăng gấp đôi.

Về tiến độ thu hoạch, trong 7 tháng năm 2026, cả nước đã thu hái được 768.000 tấn sầu riêng. Trong 5 tháng cuối năm, dự kiến còn khoảng 1,3 triệu tấn, tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Nguyên, trong đó Đắk Lắk khoảng 500.000 tấn, Lâm Đồng 300.000 tấn và Gia Lai 58.000 tấn.

Mỹ, Campuchia cùng báo một tin vui đến Việt Nam

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc giảm nhập khẩu, Mỹ ồ ạt đưa một mặt hàng vào Việt Nam: thuế nhập khẩu 0%, nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới

Trung Quốc giảm nhập khẩu, Mỹ ồ ạt đưa một mặt hàng vào Việt Nam: thuế nhập khẩu 0%, nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới Nổi bật

VinFast bán hơn 21.000 xe trong tháng 7, 'vua doanh số' liên tục đổi chủ

VinFast bán hơn 21.000 xe trong tháng 7, 'vua doanh số' liên tục đổi chủ Nổi bật

'Cơn ác mộng' mới của ngành gạo Thái Lan: 5,4 triệu tấn lúa có nguy cơ biến mất, thiệt hại gần 2 tỷ USD

'Cơn ác mộng' mới của ngành gạo Thái Lan: 5,4 triệu tấn lúa có nguy cơ biến mất, thiệt hại gần 2 tỷ USD

06:30 , 12/08/2026
Trung Quốc, Iraq cùng báo một tin cực vui đến Việt Nam

Trung Quốc, Iraq cùng báo một tin cực vui đến Việt Nam

06:01 , 12/08/2026
Vì sao đáy chai nước luôn lồi lõm kỳ lạ? Hóa ra không phải để trang trí

Vì sao đáy chai nước luôn lồi lõm kỳ lạ? Hóa ra không phải để trang trí

20:54 , 11/08/2026
"Bay cao" hơn cả công nghệ quang khắc, Trung Quốc vừa tiến thêm một nấc đột phá mới: Tốc độ nhanh kinh ngạc

"Bay cao" hơn cả công nghệ quang khắc, Trung Quốc vừa tiến thêm một nấc đột phá mới: Tốc độ nhanh kinh ngạc

20:26 , 11/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên