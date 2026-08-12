Một chiếc xe máy điện Honda đang khan hàng, đội giá hàng triệu đồng tại đại lý

Ghi nhận tại khu vực TP HCM trong những ngày đầu tháng 8, lượng xe Honda UC3 được đưa về các đại lý ủy nhiệm (HEAD) diễn ra khá nhỏ giọt. Ở nhiều cửa hàng, hầu hết xe trưng bày đều đã có chủ nhân chờ làm thủ tục ra biển số. Những khách hàng mong muốn sở hữu các màu sắc được ưa chuộng như trắng hoặc đen bản đặc biệt hiện gần như không có sẵn xe để nhận ngay. Phía nhân viên tư vấn bán hàng cũng chưa thể xác định thời điểm hàng về do phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ nhà máy, người mua có nhu cầu chỉ có thể để lại thông tin và chờ đợi cửa hàng liên hệ sau.

Honda UC3

Cùng với tình trạng khan hiếm nguồn cung, mức giá của Honda UC3 cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa các điểm bán. Tại một HEAD ở khu vực phường Gia Định, giá xe dao động từ 56 đến 60 triệu đồng. Cụ thể, bản tiêu chuẩn được giảm nhẹ 500.000 đồng so với mức niêm yết, nhưng bản cao cấp lại đội giá lên khoảng 2 triệu đồng. Trong khi đó, một đại lý khác tại phường Thủ Đức lại chào bán với mức giá 60-61 triệu đồng, chênh cao hơn giá đề xuất từ 2 đến 3 triệu đồng tùy phiên bản.

Mức giá dao động quanh mốc 60 triệu đồng hiện tại thuộc chương trình ưu đãi giai đoạn đầu của Honda. Thực tế, giá gốc của mẫu xe này được định vị ở phân khúc rất cao, lên tới 80 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 81,4 triệu đồng cho bản đặc biệt.

Khác với các dòng xe máy xăng phổ thông, Honda hiện chỉ giới hạn phân phối xe điện thông qua 83 trên tổng số hơn 800 HEAD trên toàn quốc. UC3 là mẫu xe thuần điện thứ ba của hãng, nối tiếp sự xuất hiện của hai người tiền nhiệm là ICON e: và CUV e:. Hiện tại, xe chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cùng tầm giá.

Điểm nhấn công nghệ lớn nhất của Honda UC3 nằm ở khối pin và hệ thống sạc. Đây là mẫu xe đầu tiên của Honda tại khu vực Đông Nam Á được ứng dụng công nghệ pin tiên tiến này. Thay vì hình thức cho thuê, xe được bán kèm pin để khách hàng có thể chủ động sạc tại nhà hoặc sử dụng các trạm sạc lắp đặt tại các HEAD.

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt, xe được cung cấp ba chế độ lái bao gồm Standard, Sport, ECON cùng tiện ích số lùi vô cùng thuận tiện khi xoay xở trong không gian hẹp. Ngoài ra, hệ thống phanh tái sinh cũng được tích hợp giúp xe thu hồi năng lượng hao phí trong quá trình vận hành, từ đó tối ưu hóa quãng đường di chuyển.

Thông số kỹ thuật nổi bật Chi tiết trang bị Hệ thống pin LFP dung lượng 3,174 kWh (Chuẩn chống nước IP67, an toàn điện UNR136) Phạm vi hoạt động Lên đến 120 km cho mỗi lần sạc đầy Công nghệ sạc Chuẩn sạc nhanh CHAdeMO (Sạc 0-100% trong 4 giờ, 20-80% trong 2 giờ) Sức mạnh động cơ Môtơ điện bánh sau: Công suất 8 mã lực, Mô-men xoắn 22 Nm Tốc độ tối đa 80 km/h

Được biết, toàn bộ lô xe Honda UC3 đang được bàn giao đến tay người tiêu dùng Việt Nam trong giai đoạn này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan, dẫn đến những hạn chế nhất định về nguồn cung ứng. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để bài toán khan hàng và mang đến mức giá tiếp cận dễ dàng hơn, Honda Việt Nam đã lên kế hoạch nội địa hóa và dự kiến sẽ bắt đầu lắp ráp mẫu xe điện chiến lược này ngay trong nước từ thời điểm cuối năm 2026.