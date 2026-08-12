Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7/2026 tiêu thụ tổng cộng 59.031 xe, tăng 11,79% so với mức 52.805 xe của tháng 6.

Đà tăng cho thấy sức mua trên thị trường tiếp tục được cải thiện sau khi doanh số tháng 6 tăng so với tháng trước. Riêng các thành viên VAMA bán 33.707 xe trong tháng 7, tăng 8% so với tháng 6.

Xét riêng nhóm ô tô sử dụng động cơ đốt trong, tổng doanh số trong tháng 7 đạt 37.250 xe. Đây vẫn là nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thị trường, dù cuộc cạnh tranh với xe điện và các dòng xe sử dụng hệ truyền động điện hóa ngày càng rõ nét.

Trong nhóm xe xăng, dầu, vị trí dẫn đầu tháng 7 đã có sự thay đổi. Toyota Yaris Cross trở lại ngôi đầu sau khi để Toyota Innova Cross vượt lên trong tháng trước.

Toyota Yaris Cross vượt qua hàng loạt đối thủ để trở thành mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng.

Điểm đáng chú ý nhất của bảng xếp hạng tháng 7 nằm ở sự thay đổi so với tháng trước. Trong tháng 6, Toyota Innova Cross bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu với 1.670 xe, trong khi Toyota Yaris Cross đứng thứ hai với 1.230 xe. Sang tháng 7, hai mẫu xe này đổi vị trí khi Yaris Cross tăng mạnh doanh số, còn Innova Cross giảm xuống vị trí thứ năm.

Không chỉ có cuộc đổi ngôi ở nhóm đầu, thành phần của top 10 cũng thay đổi đáng kể. Tháng 6, Hyundai Creta là mẫu xe Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong danh sách với 787 xe, đứng ở vị trí thứ 10. Đây cũng là lần trở lại top 10 của Creta sau một thời gian dài vắng bóng.

Tuy nhiên, sang tháng 7, Creta không còn xuất hiện. Đồng nghĩa với đó, không có bất kỳ mẫu xe nào đến từ các thương hiệu Hàn Quốc lọt vào top 10 ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng.

Diễn biến này cho thấy xe Hàn Quốc đang chịu sức ép lớn hơn trong cuộc đua doanh số. Khi người tiêu dùng ngày càng có thêm lựa chọn từ xe điện và các thương hiệu mới, đặc biệt là các hãng Trung Quốc, những mẫu xe Hàn vốn cạnh tranh chủ yếu bằng giá, trang bị và thiết kế phải đối mặt với nhiều đối thủ hơn ở cùng phân khúc.

Trong khi đó, các thương hiệu Nhật Bản vẫn giữ được vị trí đáng kể nhờ lợi thế đã được xây dựng qua nhiều năm tại Việt Nam. Độ bền, tính ổn định, chi phí sử dụng và khả năng giữ giá vẫn là những yếu tố được nhiều người tiêu dùng Việt Nam cân nhắc khi chọn mua ô tô. Điều này giúp các mẫu xe như Yaris Cross, CX-5, Xforce hay Xpander tiếp tục duy trì sức bán tốt dù thị trường xuất hiện ngày càng nhiều lựa chọn mới.

Ford cũng giữ được 2 vị trí trong top 10 với Territory và Ranger. Đây là những mẫu xe có lợi thế riêng về thương hiệu và vị thế sản phẩm, đặc biệt Ranger đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong phân khúc bán tải.

Vì vậy, việc không có bất kỳ mẫu xe Hàn Quốc nào lọt top 10 trong tháng 7 đáng chú ý hơn một biến động đơn thuần về thứ hạng. Nó cho thấy sức ép cạnh tranh đang dồn mạnh hơn vào nhóm thương hiệu vốn không còn giữ được lợi thế khác biệt rõ ràng khi người mua có thêm nhiều lựa chọn về giá, trang bị và công nghệ.