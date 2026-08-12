Ford sắp có SUV giá chỉ ngang Toyota Yaris Cross, thiết kế như Escape, Bronco Sport

Ford đang phát triển một mẫu SUV hoàn toàn mới với giá khởi điểm dự kiến chỉ khoảng 25.000 USD, tương đương khoảng 653,4 triệu đồng. Nếu kế hoạch được triển khai đúng dự kiến, đây sẽ là mẫu xe có giá thấp nhất trong danh mục sản phẩm Ford tại Bắc Mỹ, chỉ tương đương với giá những mẫu SUV hạng B ở Việt Nam.

Ford đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống mà Escape để lại, dự kiến đó sẽ là một mẫu SUV giá rẻ hoàn toàn mới với mức giá mục tiêu khoảng 25.000 USD. Ảnh: Ford

Thông tin về mẫu xe mới được Ford tiết lộ tại một cuộc họp kín dành cho các đại lý ở Las Vegas, Mỹ. Tại sự kiện, hãng cũng giới thiệu nguyên mẫu đầu tiên của Mustang Mach 4 - mẫu Mustang 4 cửa được đồn đoán sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ V8.

Ford dự kiến đưa mẫu SUV giá rẻ này ra thị trường vào năm 2029. Xe sẽ có hai lựa chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng và hybrid.

Thiết kế vuông vức

Ford hiện chưa công bố hình ảnh chính thức của mẫu SUV mới. Tuy nhiên, những đại lý tham dự cuộc họp đã được xem các mô hình ban đầu và video nguyên mẫu của xe.

Theo AutoNews, mẫu xe chưa được đặt tên sở hữu thiết kế thân xe rộng và vuông vức, gợi liên tưởng đến Ford Bronco Sport.

Một người tham dự sự kiện cho biết ngoại hình xe khá giống Ford Escape thế hệ đầu tiên, mẫu SUV ra mắt vào đầu những năm 2000. Đáng chú ý, tại châu Âu, Escape thế hệ đầu từng được Ford bán dưới tên gọi Maverick.

Mẫu xe mới dự kiến sẽ có thiết kế như Bronco Sport (ảnh) kết hợp Escape, tùy chọn động cơ xăng và hybrid. Ảnh: Ford

Ford nhấn mạnh thiết kế được trình chiếu tại sự kiện chưa phải phiên bản hoàn thiện. Những hình ảnh và mô hình này chủ yếu nhằm giúp các đại lý hình dung về kích thước cũng như định hướng thiết kế của mẫu xe.

Giá thấp hơn cả Ford Maverick và Bronco Sport

Nếu mức giá 25.000 USD trở thành hiện thực, mẫu SUV mới sẽ có lợi thế đáng kể trong danh mục sản phẩm Ford.

Hiện Maverick có giá khởi điểm 28.145 USD, trong khi Escape có giá từ 30.350 USD và Bronco Sport từ 31.845 USD. Như vậy, mẫu SUV mới có thể rẻ hơn Maverick khoảng 3.145 USD và thấp hơn Bronco Sport gần 7.000 USD.

Theo ba nguồn tin am hiểu kế hoạch của Ford được AutoNews dẫn lại, mẫu xe này dự kiến được sản xuất tại nhà máy Hermosillo ở Mexico từ năm 2029. Đây cũng là cơ sở đang lắp ráp Ford Bronco Sport và Maverick.

Một hình dung về mẫu SUV mới của Ford dựng bằng AI.

Việc sử dụng chung nhà máy với hai mẫu xe trên có thể giúp Ford tận dụng cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng hiện có để kiểm soát chi phí sản xuất, phù hợp với định hướng phát triển một mẫu SUV giá rẻ.

Mẫu SUV mới là một phần trong kế hoạch của Ford nhằm tung ra 5 mẫu xe có giá dưới 40.000 USD vào năm 2030.

Bên cạnh mẫu SUV 25.000 USD, Ford còn chuẩn bị đưa Fathom - mẫu bán tải điện cỡ trung - ra thị trường vào năm 2027 với giá khởi điểm 28.350 USD.

Hãng cũng được cho là đang phát triển Mustang sedan 4 cửa, dự kiến ra mắt vào năm 2029. Mẫu xe này có giá dưới 40.000 USD và được đồn đoán sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ V8.

Với mẫu SUV mới, Ford đang hướng tới nhóm khách hàng nhạy cảm về giá trong bối cảnh hãng muốn mở rộng danh mục sản phẩm giá phải chăng. Nếu giữ được mức giá khoảng 25.000 USD, đây sẽ là một trong những mẫu xe đáng chú ý nhất của Ford trong giai đoạn cuối thập niên này.