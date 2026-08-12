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Hyundai Santa Fe bỗng có bản cực dị đến mức khó có người nhận ra, nhưng động thái của hãng mới thực sự khó hiểu

| | Thị trường

Từ một mẫu SUV gia đình 3 hàng ghế, Hyundai Santa Fe được họa sĩ Khyzyl Saleem biến thành cỗ máy Baja 2 cửa thân rộng, mang diện mạo hầm hố như xe đua sa mạc. Đáng chú ý, Hyundai Mỹ còn chủ động chia sẻ bản dựng này trên tài khoản chính thức.

Hyundai Santa Fe vốn được định vị là một mẫu SUV phục vụ gia đình, nhưng trong bản dựng mới của nghệ sĩ kỹ thuật số Khyzyl Saleem, mẫu xe này đã hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh quen thuộc để trở thành một chiếc xe địa hình Baja 2 cửa.

Điều đáng chú ý là bản dựng không chỉ nhận được sự quan tâm từ cộng đồng yêu xe. Hyundai Mỹ đã công khai chia sẻ hình ảnh trên các tài khoản chính thức của hãng, đồng thời đặt câu hỏi về mẫu Hyundai tiếp theo mà Saleem nên thực hiện.

Hyundai đã chính thức ủng hộ ý tưởng thiết kế Santa Fe theo phong cách Baja. Chiếc xe đua sa mạc này được tạo ra bởi nghệ sĩ kỹ thuật số Khyzyl Saleem. Ảnh: Khyzyl Saleem

Hyundai Santa Fe biến thành xe đua Baja

Bản dựng của Khyzyl Saleem gần như không giữ lại hình dáng nguyên bản của Santa Fe. Thân xe được rút gọn thành cấu hình 2 cửa, mở rộng đáng kể theo chiều ngang và bổ sung nhiều chi tiết đặc trưng của xe đua địa hình.

Những chi tiết dễ nhận biết còn sót lại chủ yếu là cụm đèn trước, đèn hậu hình chữ H và kính chắn gió. Phần còn lại được thiết kế lại theo hướng ưu tiên khả năng vận hành trên địa hình khắc nghiệt.

Santa Fe Baja sử dụng bộ mâm beadlock cỡ lớn kết hợp lốp địa hình gai lớn. Vòm bánh được mở rộng đáng kể, tích hợp các cánh nhỏ phía sau. Cản trước và cản sau được loại bỏ nhằm tăng góc tiếp cận và góc thoát khi xe vượt địa hình.

Nắp ca-pô được tạo hình mới, trong khi nóc xe xuất hiện thêm hệ thống đèn LED phụ. Phía sau là hai bánh dự phòng, còn hai bên thân xe được bổ sung các khe hút và dẫn khí kích thước lớn.

Hầu như không có gì được giữ lại từ phiên bản xe thương mại. Ảnh: Khyzyl Saleem

Nếu được chế tạo thực tế, một chiếc Santa Fe như vậy nhiều khả năng phải sử dụng khung gầm riêng cùng hệ thống treo hạng nặng có hành trình dài. Một động cơ công suất lớn cũng là yếu tố cần thiết để đáp ứng yêu cầu vận hành ở tốc độ cao trên địa hình cát và sa mạc.

Hyundai chưa có kế hoạch sản xuất

Dù gây chú ý, bản dựng này không phải dự án xe mới đã được Hyundai xác nhận sản xuất. Hãng nhiều khả năng chỉ xem đây là một ý tưởng thiết kế thú vị từ cộng đồng sáng tạo.

Hyundai Santa Fe bản thương mại. Ảnh: Hyundai

Nếu biến thành xe thật, Santa Fe sẽ chuyển từ một mẫu SUV gia đình 3 hàng ghế thành cỗ máy chuyên phục vụ những cuộc đua địa hình tốc độ cao. Ý tưởng này có thể liên tưởng đến Ford Bronco DR, mẫu xe địa hình sản xuất giới hạn, hoặc những chiếc xe đua Dakar như Ford Raptor T1+ và Toyota Hilux GR DKR T1+.

Nếu được đưa về Việt Nam, Hyundai Santa Fe thậm chí có thể tranh giải hạng mục "Xe chất chơi của năm" thuộc hệ thống giải thưởng Car Choice Awards, sau khi đã để lỡ hạng mục "Xe gia đình của năm, hạng 1-2 tỷ đồng" năm 2025.

Trên Facebook, Hyundai Mỹ chia sẻ loạt hình ảnh với nội dung cho rằng những bình luận của cộng đồng đã đưa ra các gợi ý và Khyzyl Saleem đã biến chúng thành một bản dựng Santa Fe đặc biệt. Hãng đồng thời đặt câu hỏi: “Hyundai nào nên được độ tiếp theo?”

Câu hỏi này có thể mở ra khả năng Hyundai tiếp tục hợp tác với Khyzyl Saleem, nghệ sĩ được biết đến trên Instagram với tài khoản @the_kyza, trong những dự án thiết kế kỹ thuật số khác.

Một trong những ý tưởng đáng chú ý có thể là Hyundai Ioniq 5 được biến đổi theo phong cách siêu xe Lamborghini, nếu Saleem tiếp tục được Hyundai trao cơ hội sáng tạo.

Theo Thanh Linh

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
Hyundai

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