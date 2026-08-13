Giá rẻ bất ngờ, một loại 'vàng trắng' từ Mỹ ồ ạt tràn vào Việt Nam: Thuế nhập khẩu 5%, nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới

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Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, nhập khẩu bông của Việt Nam trong tháng 7 đạt hơn 173 nghìn tấn với trị giá hơn 306 triệu USD, giảm 5,8% về lượng nhưng tăng 0,8% so với tháng trước,

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu bông cán mốc kim ngạch hơn 1,8 tỷ USD với hơn 1,16 triệu tấn, tăng 6,3% về lượng và tăng 0,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Xét về thị trường, Mỹ đang là nhà cung cấp bông lớn nhất cho Việt Nam với hơn 636 nghìn tấn, trị giá hơn 1 tỷ USD, tăng 19% về lượng và tăng 13% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Giá nhập khẩu bình quân đạt 1.680 USD/tấn, giảm 5%.

Brazil là nhà cung cấp lớn thứ 2 với hơn 258 nghìn tấn trong 7 tháng đầu năm, trị giá hơn 419 trệu USD, giảm 23% về lượng và giảm 29% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá bình quân 1.624 USD/tấn, tương ứng mức giảm 7%.

Đứng thứ 3 là Úc với hơn 89 nghìn tấn, trị giá hơn 151 triệu USD, tăng 27% về lượng và tăng 19% về trị giá. Giá giam 7%, tương ứng 1.696 USD/tấn.

Việt Nam tiêu thụ khoảng 1,5 triệu tấn bông nguyên liệu mỗi năm, phần lớn phải dựa vào nguồn nhập khẩu từ các thị trường lớn như Mỹ, Brazil và Australia. Sự gia tăng mạnh mẽ trong nhập khẩu bông phản ánh rõ nét vị thế của Việt Nam trong ngành dệt may quốc tế. Việt Nam không chỉ là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới mà còn là nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ 3 toàn cầu. Điều này tạo ra một vòng tuần hoàn nơi nhu cầu nguyên liệu thô bông liên tục tăng cao để đáp ứng sản lượng xuất khẩu dệt may khổng lồ.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt gần 40 tỷ USD, tăng 7% so với năm trước. Cũng trong năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu 1,71 triệu tấn bông, tương đương kim ngạch 2,88 tỷ USD. So với năm 2024, khối lượng nhập khẩu tăng 13,6% nhưng giá trị kim ngạch lại giảm nhẹ 0,3% do tác động từ sự sụt giảm của giá hàng hóa thế giới.

Bông nhập khẩu từ Mỹ thường được đánh giá cao về chất lượng và độ ổn định, phù hợp với yêu cầu sản xuất của các nhà máy dệt trong nước. Mức thuế nhập khẩu khoảng 5% cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn cung nguyên liệu chất lượng với chi phí hợp lý.

Việc dòng bông từ Mỹ liên tục đổ bộ về Việt Nam với giá cạnh tranh mang lại nhiều lợi ích cho ngành dệt may. Các doanh nghiệp trong nước đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định, giảm thiểu rủi ro về gián đoạn chuỗi cung ứng. Đồng thời, nguồn bông giá tốt cũng hỗ trợ các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong niên vụ 2026-2027, tiêu thụ bông thế giới ước tính tăng lên mức 120,1 triệu bao, vượt qua sản lượng (116 triệu bao), tạo ra sự thâm hụt cung - cầu ở mức khoảng 4 triệu bao và làm giảm lượng tồn kho toàn cầu.