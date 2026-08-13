Người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường có thể sẽ bớt phải thực hiện các thủ tục hành chính, khi Chính phủ đề xuất cắt giảm 40 thủ tục và 40 điều kiện kinh doanh. Đây là nội dung trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, vừa được trình Quốc hội.

Theo đề xuất, 40 thủ tục hành chính sẽ được cắt giảm, 12 thủ tục được đơn giản hóa và 40 điều kiện kinh doanh được bãi bỏ. Đáng chú ý, 24 thủ tục thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ được phân quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện.

Như vậy, với những thủ tục thuộc diện được phân quyền, người dân và doanh nghiệp tại các địa phương có thể làm việc ngay tại cấp tỉnh, thay vì phải thực hiện với cơ quan quản lý ở Trung ương. Chính phủ cho biết, việc sửa đổi nhằm giảm các khâu trung gian, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Nếu được Quốc hội thông qua, luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1 năm sau.

Đề xuất cắt giảm 40 thủ tục, 40 điều kiện kinh doanh trong nông nghiệp - Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nêu rõ, một số ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về cơ chế hậu kiểm, giám sát và quy định cụ thể nội dung chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu gắn với thực hiện thủ tục hành chính. Về nội dung này, dự thảo Luật và dự thảo văn bản quy định chi tiết đã quy định các phương thức quản lý thay thế tương ứng với từng điều kiện, thủ tục được bãi bỏ hoặc phân quyền theo hướng thống nhất với các quy định thanh tra, kiểm tra và gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối cơ sở dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung các quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu minh chứng nội dung tự công bố và các quy định chi tiết trong công tác hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc, để các cơ quan quản lý đình chỉ, hủy bỏ thông tin tự công bố và công khai hành vi vi phạm khi phát hiện giống hoặc phân bón không đáp ứng được yêu cầu.

Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã quy định tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã tự công bố công khai. Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định nội dung thông tin phải công bố và hình thức công khai, quy định lưu giữ hồ sơ, tài liệu chứng minh và cung cấp khi có yêu cầu, tạo cơ sở cho việc tra cứu, giám sát và phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm sau đó.

Đối với các ý kiến đề nghị khi phân quyền phải tính toán đến năng lực của địa phương, nêu thực trạng thiếu tài liệu, thiếu số liệu, hạ tầng kỹ thuật hạn chế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, điều chỉnh.

“Mặc dù đã có trong luật và các quy định có liên quan, tuy nhiên chúng tôi cũng thấy rằng khi phân cấp, ủy quyền thì tại địa phương tồn tại 3 vấn đề. Đó là cơ sở vật chất, đội ngũ và quy trình hướng dẫn. Đối với quy trình hướng dẫn và đội ngũ, Bộ có thể hỗ trợ được. Còn với cơ sở vật chấtc, cơ bản các tỉnh hiện nay chủ động. Nếu thiếu kinh phí thì sẽ báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện theo Luật Đầu tư công”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nêu rõ.