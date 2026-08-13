Tetra Pak® Factory OS™ - Giải pháp kết nối dữ liệu và nâng cao chất lượng trong ngành F&B

Trong bối cảnh đó, dữ liệu được kết nối trở thành nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp nắm bắt toàn bộ hoạt động nhà máy, và đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

Theo báo cáo từ GMI Research năm 2026, quy mô thị trường F&B Việt Nam đạt 29,3 tỷ USD vào năm 2025 và được dự báo đạt 48,1 tỷ USD vào năm 2033, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) 6,4% trong giai đoạn 2026-2033. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể của thị trường F&B Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực sản xuất, quản lý chất lượng và khả năng thích ứng của doanh nghiệp.

Để duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh chi phí sản xuất gia tăng, yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng cao và nhu cầu tiêu dùng liên tục thay đổi, doanh nghiệp F&B đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu vận hành, nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng ổn định hơn.

Tuy nhiên, số hóa không đơn thuần là đầu tư thêm thiết bị hay ứng dụng mới. Khi dữ liệu giữa các công đoạn chế biến, đóng gói, bao bì và vận hành vẫn phân tán trên nhiều hệ thống khác nhau, doanh nghiệp khó có được cái nhìn toàn diện để quản lý chất lượng sản phẩm và tối ưu hiệu quả toàn nhà máy.

Để tìm lời giải cho bài toán này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Vân, Giám đốc Khối Dịch vụ, Tetra Pak Việt Nam, xoay quanh xu hướng xây dựng nhà máy thông minh và cách dữ liệu được kết nối đang góp phần nâng cao chất lượng toàn diện trong sản xuất thực phẩm hiện nay.

Ông Nguyễn Vân, Giám đốc Khối Dịch vụ, Tetra Pak Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp F&B tại Việt Nam đã đầu tư thiết bị hiện đại, thậm chí số hóa một số công đoạn sản xuất. Tuy nhiên, không ít nhà máy vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng, truy xuất dữ liệu hay tối ưu vận hành tổng thể. Theo ông, nguyên nhân cốt lõi nằm ở đâu?

Chúng tôi nhận thấy thách thức của nhiều doanh nghiệp hiện nay không nằm ở việc thiếu công nghệ, mà là các hệ thống, thiết bị và dữ liệu vẫn đang hoạt động rời rạc.

Trong ngành F&B, chất lượng sản phẩm được hình thành xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào, chế biến, đóng gói, bao bì cho đến vận hành và quản lý nhà máy.

Khi các khâu này chưa được kết nối đồng bộ, doanh nghiệp khó có được góc nhìn tổng thể để đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển dịch từ cách tiếp cận số hóa riêng lẻ sang xây dựng một môi trường sản xuất được kết nối xuyên suốt.

Nếu vấn đề nằm ở sự rời rạc giữa các hệ thống, doanh nghiệp F&B cần thay đổi cách tiếp cận số hóa như thế nào để kết nối đồng bộ các công đoạn và kiểm soát chất lượng xuyên suốt?

Số hóa chỉ thực sự mang lại giá trị khi giúp doanh nghiệp nhìn thấy, hiểu và điều hành hoạt động sản xuất một cách xuyên suốt. Mục tiêu cuối cùng không phải là số hóa vì công nghệ, mà là hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh hơn, nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Trong ngành F&B, chất lượng không được tạo ra ở một công đoạn riêng lẻ mà là kết quả của sự phối hợp xuyên suốt giữa chế biến, đóng gói, bao bì và vận hành. Vì vậy, doanh nghiệp cần chuyển từ số hóa từng công đoạn sang cách tiếp cận dựa trên dữ liệu kết nối và các giải pháp tương thích đồng bộ, nơi dữ liệu, thiết bị, quy trình và con người có thể cùng vận hành trong một môi trường thống nhất.

Khi các hệ thống được kết nối, doanh nghiệp có thể có được góc nhìn tổng thể về hoạt động của nhà máy, từ đó phát hiện vấn đề sớm hơn, truy xuất nguyên nhân nhanh hơn và tối ưu hiệu suất một cách hiệu quả hơn.

Để giải quyết bài toán này, Tetra Pak phát triển giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến, đóng gói, bao bì đến vận hành nhằm giúp doanh nghiệp kết nối dữ liệu và phối hợp các công đoạn sản xuất một cách xuyên suốt hơn. Trong đó, Tetra Pak® Factory OS™ đóng vai trò nền tảng kết nối dữ liệu và vận hành, giúp doanh nghiệp có góc nhìn tổng thể hơn về hoạt động nhà máy và hỗ trợ ra quyết định hiệu quả hơn.

Tetra Pak® Factory OS™ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển từ tối ưu từng công đoạn riêng lẻ sang quản lý toàn bộ nhà máy một cách đồng bộ hơn.

Cụ thể, Tetra Pak® Factory OS™ đóng vai trò gì trong việc kết nối dữ liệu và hỗ trợ quản lý nhà máy?

Tetra Pak® Factory OS™ là nền tảng tự động hóa và số hóa mở, mô-đun và có khả năng mở rộng, giúp kết nối dữ liệu từ các thiết bị, dây chuyền và hệ thống quản trị trong một môi trường thống nhất.

Thay vì thay thế các thiết bị hiện có, nền tảng này giúp khai thác hiệu quả hơn dữ liệu từ các hệ thống đang vận hành. Khi dữ liệu từ thiết bị, nguyên vật liệu, con người và các hệ thống quản trị được liên kết trong cùng một môi trường sản xuất, doanh nghiệp có thể có góc nhìn xuyên suốt hơn về hoạt động của toàn nhà máy.

Có thể hiểu, nếu giải pháp tương thích đồng bộ của Tetra Pak giúp liên kết các công đoạn từ chế biến, đóng gói, bao bì đến vận hành, thì Tetra Pak® Factory OS™ đóng vai trò là nền tảng số giúp dữ liệu từ các công đoạn này được tập hợp, chuẩn hóa và chuyển hóa thành thông tin hỗ trợ ra quyết định.

Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp từng bước xây dựng nhà máy thông minh, nâng cao khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu và sẵn sàng hơn cho những yêu cầu sản xuất trong tương lai.

Tetra Pak® Factory OS™ kết nối dữ liệu từ các thiết bị và hệ thống trong toàn nhà máy vào một môi trường vận hành thống nhất.

Việc kết nối dữ liệu liên quan như thế nào đến quản lý chất lượng sản phẩm, vốn là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp F&B?

Trong quản lý chất lượng, điều quan trọng không chỉ là phát hiện vấn đề ở sản phẩm đầu ra, mà còn phải theo dõi và kiểm soát những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trong suốt quá trình sản xuất.

Khi dữ liệu từ nguyên liệu đầu vào, chế biến, đóng gói, bao bì và vận hành được kết nối trong cùng một hệ thống, doanh nghiệp có thể phát hiện sớm các sai lệch, nhanh chóng truy xuất nguyên nhân và đưa ra các hành động khắc phục kịp thời. Qua đó, doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro, kiểm soát chất lượng tốt hơn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, tính ổn định của sản phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Nếu nhìn rộng hơn, chất lượng toàn diện không chỉ nằm ở sản phẩm đầu ra mà còn ở hiệu quả vận hành và sử dụng tài nguyên. Tetra Pak® Factory OS™ hỗ trợ quản lý năng lượng, nước và nguyên vật liệu như thế nào?

Để cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên, trước hết doanh nghiệp cần có khả năng nhìn thấy những gì đang diễn ra trong toàn bộ nhà máy theo thời gian thực.

Tetra Pak® Factory OS™ giúp kết nối dữ liệu từ các thiết bị và hệ thống vận hành vào một môi trường thống nhất, từ đó cung cấp góc nhìn tổng thể về hiệu quả sản xuất, mức tiêu thụ năng lượng, nước và nguyên vật liệu.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể nhanh chóng phát hiện các điểm cần cải thiện, giảm thất thoát tài nguyên, hạn chế lãng phí và đưa ra các quyết định vận hành hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Đây cũng là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp xem dữ liệu kết nối không chỉ là công cụ quản lý chất lượng mà còn là nền tảng để tối ưu hiệu quả vận hành và chi phí.

Với các doanh nghiệp đang cân nhắc đầu tư, đâu là những kết quả thực tế cho thấy hệ sinh thái tự động hóa và số hóa có thể tạo ra tác động rõ ràng về năng suất, chi phí và chất lượng?

Thông qua các dự án nhà máy thông minh và giải pháp tự động hóa, số hóa, Tetra Pak đã ghi nhận những kết quả tích cực về hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và kiểm soát chất lượng tại một số thị trường.

Một ví dụ tiêu biểu là nhà máy Mengniu Ningxia tại Trung Quốc. Sau khi triển khai mô hình nhà máy thông minh với sự hỗ trợ từ các giải pháp công nghệ của Tetra Pak, nhà máy đã được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum) công nhận là Lighthouse Factory. Theo thông tin công bố, nhà máy đã giảm 32% chi phí vận hành, rút ngắn 55% thời gian giao hàng và giảm 60% lỗi chất lượng.

Ở một số trường hợp triển khai tại các thị trường khác, tùy theo hiện trạng nhà máy và phạm vi áp dụng, các giải pháp tự động hóa và số hóa của Tetra Pak cũng đã ghi nhận mức tăng sản lượng lên tới 25% hoặc giảm chi phí vận hành tới 30%.

Tại Việt Nam, những mô hình nhà máy hiện đại trong ngành F&B cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ của tự động hóa, vận hành tập trung và quản trị dữ liệu trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Những nỗ lực đổi mới này cũng được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng trong ngành. Gần đây, Tetra Pak® Factory OS™ đã được vinh danh tại Microsoft Intelligent Manufacturing Award (MIMA) 2026 ở hạng mục Scale! và tại Vietnam I4 Impact Awards 2026 (Thành tựu vì Việt Nam số) ở hạng mục Công nghiệp thông minh.

Tetra Pak được vinh danh tại Vietnam I4 Impact Awards 2026 ở hạng mục Công nghiệp thông minh với hệ điều hành Tetra Pak® Factory OS™.

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc những nhà máy đã vận hành nhiều năm, chuyển đổi số toàn diện có thể là một bài toán lớn. Tetra Pak sẽ đồng hành như thế nào để doanh nghiệp có thể bắt đầu theo lộ trình phù hợp?

Nhờ thiết kế mô-đun, Tetra Pak® Factory OS™ có thể được cấu hình theo nhu cầu, mức độ sẵn sàng và khả năng đầu tư của từng nhà máy.

Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ một khu vực sản xuất, một chức năng hoặc một bài toán cụ thể, sau đó từng bước mở rộng phạm vi kết nối mà không nhất thiết phải thay đổi toàn bộ hệ thống hiện hữu.

Với hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Tetra Pak mong muốn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp F&B trong hành trình hiện đại hóa sản xuất thông qua giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến, đóng gói, bao bì đến vận hành, giúp xây dựng nền tảng dữ liệu kết nối, nâng cao chất lượng toàn diện và tạo ra tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm về hệ điều hành Tetra Pak® Factory OS™ tại đây.