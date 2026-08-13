Bắt tay các “gã khổng lồ” toàn cầu: Nước đi chiến lược của FPT trong kỷ nguyên AI

Trong hơn ba thập kỷ qua, quan hệ hợp tác giữa FPT và các "ông lớn" công nghệ thế giới đã không ngừng nâng cấp lên tầm cao mới. Từ những bước đầu cung cấp dịch vụ CNTT truyền thống, chuyển đổi số, hai bên nay đã bước sang giai đoạn cùng phát triển các nền tảng, giải pháp và hạ tầng công nghệ lõi. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế số, mạng lưới quan hệ này tiếp tục được nâng cấp toàn diện, tập trung sâu vào việc xây dựng năng lực AI và tham gia các chương trình chuyển đổi quy mô lớn.

Từ đối tác lâu năm đến chương mới về AI

Mối quan hệ biểu tượng giữa FPT và Microsoft khởi nguồn từ năm 1996. Qua ba thập kỷ, hai bên đã cùng nhau đi qua nhiều làn sóng công nghệ: từ hệ thống CNTT cốt lõi, điện toán đám mây cho đến kỷ nguyên AI hiện tại.

Vào tháng 6/2026, FPT và Microsoft chính thức công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng AI và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng điểm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa các nền tảng AI tiên tiến của Microsoft và năng lực triển khai quy mô lớn của FPT sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp chuyển dịch từ thử nghiệm sang ứng dụng AI thực tế, đồng thời tái định hình phương thức vận hành dựa trên sự cộng tác nhịp nhàng giữa con người và tác nhân AI (AI Agent).

Định hướng này hoàn toàn đồng pha với chiến lược AI-First của FPT. Tại Đại hội đồng cổ đông 2026, Chủ tịch Trương Gia Bình đã công bố tầm nhìn đưa tập đoàn chuyển đổi sang mô hình "AI-native" trong vòng 5-10 năm tới. Theo đó, AI đóng vai trò nền tảng cốt lõi trong mọi hoạt động, trong khi con người vẫn giữ vị trí trung tâm của sự sáng tạo.

Bên cạnh Microsoft, NVIDIA đóng vai trò là "chìa khóa" giúp FPT củng cố hạ tầng AI. Hệ sinh thái AI toàn diện của FPT hiện được đảm bảo bởi các AI Factory đặt tại Việt Nam và Nhật Bản, kết hợp cùng các nền tảng tự phát triển như FPT.AI, FPT AI Agents và FleziPT.

Sự hiện diện toàn diện này giúp FPT chiếm lĩnh nhiều tầng quan trọng trong chuỗi giá trị AI toàn cầu: từ hạ tầng tính toán, nền tảng, mô hình AI chuyên ngành cho đến dịch vụ triển khai trọn gói.

Nhật Bản và châu Âu: Đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng

Sức bật từ mạng lưới đối tác quốc tế đang tạo ra động lực mạnh mẽ cho khối CNTT nước ngoài của FPT. Tính riêng 6 tháng đầu năm, doanh thu mảng này tăng trưởng 13% so với cùng kỳ, trong khi giá trị hợp đồng ký mới bứt phá mạnh mẽ ở mức 32%.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của doanh thu ký mới vượt trội so với doanh thu ghi nhận, phản ánh rõ nét xu hướng dịch chuyển sang các hợp đồng có quy mô lớn hơn và thời hạn dài hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng và tích hợp hệ thống.

Nhật Bản tiếp tục giữ vững ngôi vương là động lực tăng trưởng chủ lực, ghi nhận doanh thu ký mới tăng khoảng 40% so với cùng kỳ nhờ loạt hợp đồng "khủng". Châu Âu và Trung Đông tăng trưởng ấn tượng ở mức khoảng 50%. Thị trường Mỹ ghi nhận mức hồi phục tích cực với độ tăng trưởng khoảng 20%.

Hệ sinh thái AI của FPT được phát triển với các AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản, cùng nhiều nền tảng và giải pháp AI.

Từ nhà cung cấp dịch vụ đến người đồng kiến tạo công nghệ

Sự lột xác về vị thế của FPT được minh chứng rõ nét qua các hợp đồng quy mô lớn gần đây.

Trong lĩnh vực AI, FPT đã ký kết hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD với một tập đoàn sản xuất đa quốc gia. Với kỳ vọng giúp khách hàng cắt giảm tới 40% chi phí vận hành trong ba năm, đồng thời đưa ứng dụng AI vượt qua giai đoạn thí điểm để phủ rộng toàn doanh nghiệp theo mô hình Agentic AI.

Dự án triển khai trên nền tảng FleziPT - vũ khí chiến lược trong hệ sinh thái AI-First của FPT, đúc rút từ thực tiễn triển khai AI cho nhiều khách hàng, nhằm rút ngắn thời gian phát triển và tối ưu hóa giải pháp theo từng ngành hàng.

Tại Nhật Bản, FPT đã thắng gói thầu an ninh mạng trị giá 1 triệu USD với một đối tác tích hợp hệ thống lớn. Đỉnh điểm vào tháng 7/2026, FPT chính thức đánh dấu bước ngoặt khi trở thành nhà thầu chính trong dự án hiện đại hóa hệ thống kế toán cho một trong ba hãng ô tô lớn nhất Nhật Bản, thay vì đóng vai trò nhà thầu phụ như trước đây. Việc nắm giữ vị thế nhà thầu chính minh chứng năng lực vượt trội của doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng CNTT toàn cầu: trực tiếp thiết kế giải pháp, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả dự án.

Cách tiếp cận "đồng kiến tạo" này cũng được áp dụng thành công trong mối quan hệ với ITOCHU – một trong những tập đoàn thương mại tổng hợp lâu đời và lớn bậc nhất xứ hoa anh đào.

Thông qua công ty thành viên tại Nhật Bản, FPT phối hợp cùng CISD (ASIA) CO., LTD (đơn vị chiến lược CNTT của ITOCHU) thành lập Global Tech Lab.

Khác với trung tâm phát triển thông thường, Global Tech Lab là mô hình đội ngũ tích hợp nhằm thúc đẩy trực tiếp chiến lược công nghệ và AI của ITOCHU. Nền tảng hợp tác này vốn được nuôi dưỡng từ các dự án SAP trước đó, nay đã mở rộng sang Microsoft Power Platform và các sáng kiến AI toàn cầu.

Đơn cử, dự án AI toàn cầu của ITOCHU hiện đã triển khai các hệ thống đa tác nhân tại khoảng 70 công ty thành viên, minh chứng cho tầm vóc và quy mô của sự hợp tác sâu rộng này.

Tại châu Âu, câu chuyện thành công cùng Airbus là minh chứng rõ nét cho lộ trình nâng tầm quan hệ theo thời gian.

Khởi đầu từ năm 2017 với tư cách là đối tác triển khai hệ sinh thái dữ liệu hàng không Skywise tại châu Á - Thái Bình Dương, đến tháng 6/2025, FPT đã chính thức ký Thỏa thuận Dịch vụ chính đa năm, trở thành Đối tác Công nghệ Chiến lược Toàn cầu của Airbus, trực tiếp tham gia vào các dự án trọng điểm toàn cầu về dịch vụ khách hàng, dữ liệu lớn và kỹ thuật phần mềm đám mây.

Giữa bối cảnh AI đang tái định hình toàn diện ngành dịch vụ CNTT, lợi thế cạnh tranh thuộc về những doanh nghiệp sở hữu năng lực tích hợp đỉnh cao giữa công nghệ, dữ liệu, am hiểu chuyên sâu ngành và mạng lưới đối tác toàn cầu. Thông qua việc liên tục mở rộng và nâng tầm liên minh quốc tế, FPT đang băng băng tiến lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.