Xôn xao thông tin Hòa Minzy và nhiều fanpage lớn bị “gắn cờ”, mất đề xuất sau khi bật kiếm tiền Facebook

Thời gian qua, trào lưu khoe thành tích bật tính năng kiếm tiền trên Facebook đang bùng nổ mạnh mẽ trên các diễn đàn mạng xã hội. Việc có thể tạo ra thu nhập thụ động từ các bài viết, hình ảnh hay video ngắn khiến nhiều người dùng hào hứng chuyển đổi tài khoản sang chế độ chuyên nghiệp (Professional Mode).

Tuy nhiên, đằng sau những khoản doanh thu đầu tiên có vẻ dễ dàng ấy có thể là một rủi ro rất lớn mà nhiều nhà sáng tạo nội dung, thậm chí là các nghệ sĩ và KOLs đình đám đang phải đối mặt. Khi tham gia vào chương trình chia sẻ doanh thu của Meta, tài khoản lập tức bị đặt dưới một cơ chế kiểm duyệt khắt khe hơn mức bình thường rất nhiều. Đã có một số Fanpage bị gắn cờ vi phạm, dẫn đến những hệ lụy nặng nề như bị tắt kiếm tiền, tước quyền đề xuất nội dung, làm sụt giảm nghiêm trọng lượng tương tác và số người theo dõi.

Chế độ chuyên nghiệp (Professional Mode) trên Facebook

Câu chuyện điển hình nhất đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng những ngày gần đây là trường hợp của nữ ca sĩ Hòa Minzy. Sở hữu Fanpage lên tới 3,7 triệu người theo dõi, nhưng ngay khi vừa chớm ghi nhận doanh thu từ các bài đăng, trang của cô bất ngờ bị nền tảng gắn cờ vi phạm với lý do tăng lượt xem nhân tạo hay còn gọi là "buff view ảo".

Theo chia sẻ bức xúc từ phía nữ ca sĩ, toàn bộ lượng tương tác của cô là hoàn toàn tự nhiên, không hề có sự can thiệp từ bất kỳ bên thứ ba nào. Hệ lụy kéo theo là tài khoản bị giam toàn bộ doanh thu, đồng thời bị Facebook "bóp tương tác”, hạn chế đề xuất khiến các bài đăng không thể tiếp cận đến nhiều khán giả.

Bài đăng của Hòa Minzy cho biết cô bị gắn cờ vi phạm trên Fanpage 3,7 triệu người theo dõi, mất đề xuất và bị tắt kiếm tiền

Thông báo gắn cờ vi phạm từ Facebook đối với Fanpage của nữ ca sĩ

Đến trưa ngày 13/8, Hòa Minzy mới có thể vui mừng thông báo Fanpage đã được nền tảng "nhả" đề xuất trở lại, lượng người theo dõi và tương tác bắt đầu tăng bình thường, dù tính năng kiếm tiền vẫn là một dấu hỏi chưa được cô đề cập chi tiết.

Hòa Minzy cho biết Fanpage đã được gỡ hạn chế đề xuất nội dung

Không riêng Hòa Minzy, một số KOLs sở hữu fanpage hàng trăm nghìn followers khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi bật tính năng kiếm tiền. Nữ streamer Lyly Sury cho biết cô cũng găp vấn đề đối với Fanpage hơn 833 nghìn lượt theo dõi của mình. Theo đó, tài khoản của cô đã bị nền tảng Facebook tắt kiếm tiền và đề xuất nội dung cách đây 3 tháng với Fanpage cá nhân bật chế độ kiếm tiền.

Nữ streamer này cho biết, trong thông báo “gắn cờ vi phạm”, Facebook thông báo vi phạm chính sách nhưng không hiển thị rõ là lỗi gì, bài đăng nào vi phạm. Sau đó Fanpage bị mất đề xuất và tắt kiếm tiền. Mới đây nhất, Fanpage của cô cũng đã được mở đề xuất nội dung trở lại, tuy nhiên chức năng kiếm tiền từ nội dung vẫn bị tắt.

Tài khoản chế độ chuyên nghiệp của Facebook sau khi bị gắn cờ vi phạm sẽ bị giới hạn kiếm tiền, tắt đề xuất

Phân tích về làn sóng "bay màu" đề xuất này trên Facebook, nhiều chuyên gia MXH nhận định nguyên nhân thường đến từ vấn nạn đối thủ chơi xấu. Khi một Fanpage bật kiếm tiền có độ phủ sóng tốt, kẻ gian có thể cố tình vung tiền mua lượng lớn tương tác ảo đổ vào trang. Thuật toán của Meta khi nhận thấy dấu hiệu tăng trưởng bất thường từ các tài khoản rác sẽ mặc định chủ trang đang gian lận và lập tức tung hình phạt. Bên cạnh đó, cũng không loại trừ trường hợp hệ thống rà soát tự động của Facebook gặp lỗi, đánh gậy nhầm những bài đăng có tốc độ lan truyền tự nhiên quá mạnh.

Từ những sự cố xôn xao mạng xã hội này, người dùng nên cân nhắc việc chuyển đổi tài khoản sang chế độ chuyên nghiệp (Professional Mode) để bật tính năng kiếm tiền trên Facebook. Đây có thể là một con dao hai lưỡi, đòi hỏi sự đánh đổi lớn giữa một chút doanh thu và rủi ro đánh mất lượng tương tác đã cất công gây dựng.