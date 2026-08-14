iPhone 15 Pro Max giảm hơn một nửa giá

Từng là mẫu smartphone cao cấp nhất và bán chạy bậc nhất toàn cầu của Apple với mức giá lên tới 35 triệu đồng trong ngày đầu ra mắt, iPhone 15 Pro Max hiện đang chứng kiến đà giảm giá mạnh mẽ. Theo thông lệ, Apple thường ngừng phân phối chính thức các phiên bản Pro và Pro Max của thế hệ trước ngay sau khi dòng iPhone mới ra mắt. Hiện tại, mẫu máy này không còn xuất hiện trên Apple Store, nguồn cung chủ yếu đến từ các đại lý bán lẻ và đặc biệt là thị trường máy đã qua sử dụng.

Việc không còn được bán trực tiếp bởi Apple đã khiến giá của mẫu máy này liên tục được điều chỉnh theo chiều hướng vô cùng có lợi cho người mua. Ghi nhận tại thị trường máy cũ, một chiếc iPhone 15 Pro Max phiên bản 256 GB hiện chỉ còn dao động trong khoảng từ 17,39 đến 24,99 triệu đồng. Đây là một mức giá thấp hơn rất nhiều so với thời điểm mới ra mắt, biến thiết bị này thành mẫu iPhone Pro Max có chi phí sở hữu hấp dẫn nhất ở thời điểm hiện tại.

Không chỉ hấp dẫn bởi mức giá "mềm", bản thân iPhone 15 Pro Max vẫn là một cỗ máy công nghệ sở hữu những trang bị vượt trội. Thiết bị gây ấn tượng mạnh mẽ với người dùng nhờ thiết kế khung viền titan cao cấp, mang lại cảm giác sang trọng, bền bỉ nhưng vẫn giữ được trọng lượng tối ưu. Đi kèm với đó là sức mạnh xử lý đáng gờm từ con chip A17 Pro, đảm bảo khả năng vận hành mượt mà mọi tựa game nặng hay các tác vụ đồ họa phức tạp nhất.

Trải nghiệm giải trí và nhiếp ảnh trên máy cũng được đánh giá cực kỳ cao. Hệ thống camera của iPhone 15 Pro Max nổi bật với khả năng zoom quang học 5x sắc nét, kết hợp cùng cụm camera chính 48 MP mang đến những bức ảnh chất lượng chuyên nghiệp. Trải nghiệm thị giác của người dùng được duy trì ở mức hoàn hảo nhờ màn hình ProMotion 120 Hz siêu mượt mà cùng thiết kế Dynamic Island tiện dụng. Ở mức chi phí chỉ từ hơn 17 triệu đồng, những công nghệ lõi này vẫn hoàn toàn dư sức đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng khắt khe của người dùng trong nhiều năm tiếp theo.