Đơn giản cấp mã số vùng trồng, siết chặt hậu kiểm

Theo Nghị quyết 36 của Chính phủ, từ tháng 8, các địa phương triển khai cơ chế mới về cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nhưng tăng cường hậu kiểm. Cấp xã được giao trực tiếp thực hiện việc cấp, cấp lại, thu hồi, tạm dừng hoặc khôi phục mã số; đồng thời phải bố trí nhân lực, kinh phí để thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang cử các đoàn công tác đến Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk... để hướng dẫn địa phương triển khai cơ chế mới, cả trên thực địa và nền tảng số.

Mục tiêu không chỉ là cấp mã nhanh hơn, mà còn quản lý chặt việc sử dụng mã số. Thông tin phải được cập nhật minh bạch, phản ánh đúng hoạt động thực tế, qua đó giúp phát hiện và xử lý việc giả mạo, sử dụng trái phép mã số hoặc gian lận thương mại trong xuất khẩu nông sản.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: "Chúng ta làm hệ thống cấp mã số toàn trình này với mục tiêu minh bạch hóa toàn bộ quá trình cấp, di chuyển của mã số từ cấp xã đến các tỉnh sau đó đến cấp bộ, sau này sẽ gửi sang các nước có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam để truy xuất nguồn gốc. Điểm thứ hai cấp mã số lần này gắn liền với định danh của thửa đất. Do vậy, toàn bộ nội dung liên quan đến thửa đất đã được quy định trong Luật Đất đai, việc minh bạch các mã số vùng trồng là rất rõ ràng, tránh hiện tượng mua bán trao đổi hoặc làm giả như trước kia".