Thông tin mới về giá bán iPhone 18 Pro Max

Một số báo cáo từ chuỗi cung ứng cho thấy Apple đang chuẩn bị những thay đổi đáng chú ý cho dòng iPhone 18 Pro Max.

Bên cạnh các nâng cấp về phần cứng, mẫu máy này còn được quan tâm bởi những biến động về chi phí sản xuất, yếu tố có thể ảnh hưởng đến định vị của thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo.

Theo dữ liệu mới từ TrendForce, chi phí sản xuất phiên bản iPhone 18 Pro dung lượng 256 GB được dự báo tăng khoảng 38% so với iPhone 17 Pro. Đây được xem là yếu tố quan trọng khiến Apple khó tránh khỏi việc điều chỉnh giá bán trong chu kỳ sản phẩm sắp tới.

Mức giá của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang là chủ đề được người dùng đặc biệt quan tâm. (Ảnh minh hoạ: TT Technology/YouTube)

Điểm đáng chú ý là bộ nhớ hiện đã trở thành thành phần chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí sản xuất thiết bị. Nếu trước đây chi phí bộ nhớ chỉ chiếm khoảng 10%, con số này hiện đã tăng lên 34% và có thể tiếp tục chạm mốc 40% vào nửa đầu năm 2027.

Trong khi đó, chi phí của một số linh kiện vốn được xem là đắt đỏ nhất như màn hình và bộ xử lý lại có xu hướng giảm. Điều này cho thấy áp lực tăng giá hiện không đến từ các công nghệ hiển thị hay vi xử lý, mà chủ yếu xuất phát từ thị trường bộ nhớ đang thiếu nguồn cung.

TrendForce nhận định tình trạng mất cân bằng giữa cung và cầu vẫn chưa được giải quyết triệt để. Dù có thông tin cho rằng Trung Quốc có thể mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, nguồn cung hiện tại vẫn chưa đủ để hạ nhiệt giá linh kiện.

Trong bối cảnh đó, Apple được cho là có thể áp dụng chiến lược tương tự những gì hãng từng thực hiện với dòng MacBook gần đây, tức chấp nhận giảm một phần biên lợi nhuận để hạn chế mức tăng giá bán lẻ và giảm tác động đến sức mua của người dùng.

Một báo cáo từ tài khoản Instant Digitals trên mạng xã hội Weibo cho biết giá iPhone 18 Pro tại Trung Quốc có thể lên tới 9.999 nhân dân tệ (khoảng 38,7 triệu đồng), cao hơn 1.000 nhân dân tệ so với mức giá khởi điểm của iPhone 17 Pro. Tại Mỹ, iPhone 17 Pro hiện được niêm yết ở mức 1.099 USD, song giá bán tại Trung Quốc thường cao hơn do các yếu tố thuế và chi phí phân phối.

Giới phân tích cho rằng Apple đang phải chia sẻ một phần gánh nặng chi phí với người tiêu dùng thay vì chuyển toàn bộ áp lực sang giá bán. Tuy nhiên, dư địa để hãng tiếp tục hấp thụ chi phí ngày càng thu hẹp khi giá linh kiện vẫn duy trì ở mức cao.

Không chỉ Apple, các nhà sản xuất smartphone Android cũng đang chịu tác động mạnh từ đà tăng giá bộ nhớ. TrendForce cho biết giá các loại chip nhớ đã tăng từ 5 đến 7 lần kể từ đầu năm 2025, gây áp lực lớn lên phân khúc điện thoại tầm trung và giá rẻ.

Diễn biến này có thể khiến thị trường smartphone bước vào giai đoạn mới, khi những mẫu điện thoại cao cấp ngày càng trở nên đắt đỏ. Người tiêu dùng vì thế sẽ phải cân nhắc kỹ hơn giữa việc nâng cấp thiết bị hay tiếp tục sử dụng các sản phẩm hiện có trong thời gian dài hơn.

Hiện tại, Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào liên quan đến những thông tin nói trên. Mọi chi tiết về iPhone 18 Pro Max vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và có thể thay đổi khi sản phẩm chính thức ra mắt.