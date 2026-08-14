Nâng cấp "ăn tiền" nhất của iPhone 18 vừa lộ diện

Dù chưa ra mắt cùng loạt iPhone 18 Pro vào tháng 9 năm nay, mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn đang thu hút sự quan tâm nhờ những thông tin rò rỉ mới về cấu hình và thiết kế.

Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, đây có thể là một trong những phiên bản iPhone thường có nhiều thay đổi đáng chú ý nhất trong những năm gần đây.

Theo nhà phân tích Jeff Pu, Apple dự kiến sẽ thay đổi lịch ra mắt sản phẩm khi đưa iPhone 18 bản tiêu chuẩn lên kệ vào đầu năm 2027, thay vì xuất hiện cùng các mẫu Pro, Pro Max và Ultra trong sự kiện mùa thu như thông lệ. Thiết bị sẽ được giới thiệu cùng iPhone 18e và thế hệ tiếp theo của dòng iPhone Air.

iPhone 18 tiêu chuẩn có thể trở thành mẫu iPhone giá mềm được nâng cấp mạnh nhất trong nhiều năm. (Ảnh minh hoạ: Zeera Wireless)

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cấu hình phần cứng. Jeff Pu cho biết iPhone 18 tiêu chuẩn có thể được trang bị RAM 12 GB, cao hơn đáng kể so với mức 8 GB trên thế hệ iPhone 17. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên phiên bản tiêu chuẩn của iPhone sở hữu dung lượng bộ nhớ ngang ngửa nhiều mẫu smartphone cao cấp trên thị trường.

Trong khi đó, mẫu iPhone 18e được cho là chỉ có 9 GB RAM dù sử dụng cùng bộ xử lý A20. Sự khác biệt này được xem là cách Apple tạo khoảng cách rõ ràng hơn giữa các dòng sản phẩm, đồng thời giúp iPhone 18 tiêu chuẩn có lợi thế về khả năng đa nhiệm và hỗ trợ các tính năng trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

Bên cạnh nâng cấp về RAM, iPhone 18 tiêu chuẩn còn được cho là sẽ thừa hưởng thiết kế Dynamic Island phiên bản mới với kích thước nhỏ gọn hơn. Đây là thay đổi vốn được kỳ vọng xuất hiện đầu tiên trên dòng iPhone 18 Pro.

Nếu trước đây Apple thường mất ít nhất một thế hệ để đưa những thay đổi từ dòng Pro xuống các phiên bản phổ thông, chiến lược này dường như đang được rút ngắn. Việc đưa thiết kế Dynamic Island mới lên iPhone 18 tiêu chuẩn ngay trong năm đầu tiên có thể giúp sản phẩm trở nên hấp dẫn hơn với nhóm người dùng không muốn chi quá nhiều tiền cho các mẫu Pro.

Dù vẫn còn một số ý kiến khác nhau về dung lượng RAM thực tế của thiết bị, các thông tin rò rỉ gần đây cho thấy Apple đang có kế hoạch nâng cấp mạnh tay cho dòng iPhone tiêu chuẩn. Sự kết hợp giữa RAM lớn hơn và thiết kế Dynamic Island mới được đánh giá là hai thay đổi đáng giá nhất trên sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng cạnh tranh, những nâng cấp này có thể giúp iPhone 18 tiêu chuẩn thu hẹp khoảng cách với các phiên bản cao cấp, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng phổ thông khi thiết bị chính thức ra mắt vào năm 2027.

Hiện tại, những thông tin này chủ yếu dựa trên báo cáo của các nhà phân tích và nguồn tin trong chuỗi cung ứng, vì vậy độ chính xác vẫn cần được kiểm chứng khi Apple chính thức ra mắt sản phẩm.