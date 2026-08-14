ITL thúc đẩy logistics thông minh và bền vững tại VILOG 2026

Trong bối cảnh thương mại và chuỗi cung ứng tăng trưởng nhanh, ngành logistics Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ. Tại Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 4 (VILOG 2026), ITL tập trung vào các giải pháp số hóa, tự động hóa, logistics xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Bảy tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với thương mại tăng trưởng, hạ tầng giao thông, cảng biển và kho vận tiếp tục được đầu tư, mở ra dư địa lớn cho ngành logistics.

Tuy nhiên, thị trường cũng đặt ra những yêu cầu mới. Doanh nghiệp logistics không chỉ phải tối ưu tốc độ và chi phí mà còn cần nâng cao tính chính xác, minh bạch dữ liệu, khả năng thích ứng với biến động chuỗi cung ứng và giảm phát thải.

Tại VILOG 2026, ITL tham gia với vai trò Nhà tài trợ Bạc năm thứ ba liên tiếp. Gian hàng ITL và Sotrans Group trở thành điểm kết nối giữa doanh nghiệp với khách hàng, đối tác, qua đó trao đổi trực tiếp về các nhu cầu và bài toán vận hành thực tế của chuỗi cung ứng.

Không chỉ giới thiệu hệ sinh thái và giải pháp, ITL còn tham gia các hội thảo tập trung vào những xu hướng đang tác động trực tiếp đến ngành logistics. Các chủ đề gồm chuỗi cung ứng lạnh, chuyển đổi xanh trong kho hóa chất, cùng tác động của AI, tự động hóa và lực lượng lao động số đối với vận tải hàng hóa.

Thông qua các phiên thảo luận, chuyên gia ITL và khách mời tập trung vào những bài toán như tối ưu vận hành, nâng cao năng suất, tăng khả năng thích ứng và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Đại diện ITL cho rằng chuyển đổi số, tự động hóa và logistics xanh không còn đơn thuần là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp trong ngành.

Bên cạnh công nghệ, ITL cũng hướng sự chú ý đến yếu tố con người thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác và khởi động “Hội thi Lái xe An toàn & Xuất sắc Ngành Logistics 2026”. Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức, nhằm tôn vinh kỹ năng lái xe, đề cao văn hóa an toàn và ghi nhận vai trò của đội ngũ tài xế trong chuỗi cung ứng.

VILOG 2026 quy tụ 450 doanh nghiệp từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 550 gian hàng và hơn 25.000 lượt khách tham quan. Với ITL, những kết nối tại triển lãm được kỳ vọng tiếp tục mở ra các cơ hội hợp tác và giải pháp thực tiễn, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa ngành logistics Việt Nam.