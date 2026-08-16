Giá bạc tuần qua tại DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải

Giá bạc trong nước tuần qua có xu hướng điều chỉnh sau những nhịp tăng mạnh trước đó. Trong khi đó, giá bạc thế giới tăng nhẹ 1,5%, cho thấy thị trường đang dần ổn định trở lại nhưng vẫn chịu tác động từ lãi suất, lợi suất trái phiếu và các yếu tố địa chính trị.

Tại Phú Quý, giá bạc 999 cuối tuần được niêm yết ở mức khoảng 61,17 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 63,07 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, cập nhật sáng 15/8. So với đầu tuần, giá bạc tại đây giảm khoảng 0,3%.

Diễn biến trong tuần cho thấy giá bạc Phú Quý liên tục điều chỉnh. Giá bán ra có thời điểm vượt 64 triệu đồng/kg vào ngày 11/8, trước khi giảm dần trong những phiên sau đó. Đến cuối tuần, mức giá bán ra đã lùi về quanh 63 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, bạc Ngân Gia Bảo Tứ Quý (Tùng, Cúc, Trúc, Mai) có giá là 2,699 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, bạc 99,9 loại 1 lượng cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Cuối tuần, giá mua vào ở mức 2,289 triệu đồng/lượng và bán ra 2,365 triệu đồng/lượng. So với đầu tuần, cả hai chiều giá đều giảm nhẹ.

Trong tuần, giá bạc DOJI có thời điểm tăng lên trên 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, nhưng sau đó quay đầu giảm. Đáng chú ý, phiên giữa tuần ghi nhận những biến động khá mạnh khi giá liên tục tăng, giảm trong biên độ rộng trước khi ổn định trở lại vào cuối tuần.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện ở mức 64,44 USD/ounce, tăng nhẹ khoảng 1,5% trong tuần qua. Sau một số tuần phục hồi, bạc đã có tín hiệu tích cực hơn, dù đã điều chỉnh một phần so với những nhịp tăng mạnh trước đó.

Theo FxEmpire, diễn biến này cho thấy bạc đang cố gắng xoay chuyển xu hướng sau giai đoạn biến động. Việc lãi suất giảm nhẹ trong vài tuần gần đây cũng phần nào hỗ trợ kim loại quý. Tuy nhiên, thị trường bạc vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ các yếu tố kinh tế và địa chính trị bên ngoài.

Trong đó, tình hình tại Trung Đông được đánh giá là một yếu tố quan trọng do có thể tác động tới thị trường trái phiếu và lợi suất tại Mỹ. Cùng với đó, thị trường đang theo dõi sát động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh các số liệu kinh tế gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu chậm lại.

Về kỹ thuật, bạc đang nhiều lần thử vượt vùng kháng cự 65-66 USD/ounce nhưng chưa thành công. Nếu vượt được mốc 66 USD, giá có thể hướng tới vùng kháng cự tiếp theo 71-72 USD/ounce.

Diễn biến giá bạc thế giới trong tuần qua.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hiện ở vùng trung tính, cho thấy bạc vẫn còn dư địa tăng nếu xuất hiện thêm các yếu tố hỗ trợ. Tỷ lệ vàng/bạc hiện quanh 67,5. Nếu tỷ lệ này giảm xuống dưới 67,5, mục tiêu tiếp theo có thể là 66, qua đó tạo thêm động lực cho giá bạc.

Ở chiều ngược lại, mốc 64 USD đang được xem là vùng hỗ trợ gần. Nếu giá giảm xuống dưới mức này, bạc có thể lùi về vùng hỗ trợ tiếp theo 61-62 USD/ounce.

Dù vậy, để xác nhận một xu hướng tăng mới, bạc vẫn cần vượt qua các vùng kháng cự quan trọng. Mốc 70 USD/ounce cũng được xem là ngưỡng tâm lý đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường tiếp tục đánh giá tác động của chính sách tiền tệ Mỹ và các yếu tố địa chính trị trong thời gian tới.