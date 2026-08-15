Mẫu iPhone quen thuộc vừa bị Apple “khai tử”

Ra mắt năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 10 năm dòng iPhone, iPhone X được xem là một trong những sản phẩm mang tính bước ngoặt nhất của Apple.

Thiết bị lần đầu tiên loại bỏ nút Home vật lý quen thuộc cùng cảm biến vân tay Touch ID để chuyển sang hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID. Đây cũng là mẫu iPhone đầu tiên được trang bị màn hình OLED, mở đường cho xu hướng thiết kế tràn viền và trải nghiệm hiển thị cao cấp trên các thế hệ iPhone sau này.

Thiết kế “tai thỏ” gây nhiều tranh cãi ở thời điểm ra mắt nhưng nhanh chóng trở thành dấu ấn nhận diện của Apple trong nhiều năm tiếp theo. Không ít nhà sản xuất smartphone Android cũng chạy theo xu hướng này trong giai đoạn 2018-2020.

Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, iPhone X vừa chính thức bị Apple đưa vào danh sách sản phẩm “lỗi thời” (obsolete), đồng nghĩa với việc hãng ngừng cung cấp dịch vụ sửa chữa và linh kiện thay thế chính hãng cho hai thiết bị này.

iPhone X chính thức được xếp vào danh sách sản phẩm lỗi thời sau gần 9 năm ra mắt. (Ảnh minh hoạ: Tom's Guide)

Quyết định được Apple đưa ra dựa trên chính sách vòng đời sản phẩm của hãng. Theo đó, các thiết bị đã ngừng được phân phối trên thị trường hơn 7 năm sẽ được xếp vào nhóm “lỗi thời”, chấm dứt toàn bộ chương trình hỗ trợ phần cứng tại Apple Store cũng như các trung tâm dịch vụ ủy quyền.

Điều này đồng nghĩa người dùng iPhone X sẽ không thể tiếp tục yêu cầu sửa chữa chính thức từ Apple nếu thiết bị gặp các sự cố phần cứng như hỏng màn hình, pin hay hệ thống Face ID.

Cùng với iPhone X, Apple cũng đưa MacBook Pro 15 inch ra mắt năm 2018 vào danh sách sản phẩm lỗi thời. (Ảnh minh hoạ: Sarah Tew/CNET)

Việc bị đưa vào danh sách sản phẩm lỗi thời không khiến iPhone X hay MacBook Pro 2018 ngừng hoạt động. Tuy nhiên, khi phát sinh hỏng hóc, người dùng sẽ phải tìm đến các cửa hàng sửa chữa độc lập hoặc nguồn linh kiện bên thứ ba thay vì nhận hỗ trợ trực tiếp từ Apple.