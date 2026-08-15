Xe Hyundai sản xuất tại Việt Nam lần đầu xuất khẩu sang Mexico và Australia

Hyundai Thành Công vừa tổ chức lễ xuất khẩu xe Hyundai sản xuất tại Việt Nam sang Mexico và Australia, đánh dấu bước mở rộng hoạt động xuất khẩu sang các thị trường ngoài châu Á.



Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến xuất khẩu tổng cộng 15.280 đơn vị, gồm 10.160 xe thành phẩm và 5.120 bộ linh kiện, sang Mexico, Australia, Đài Loan cùng một số thị trường khác. So với năm 2025, quy mô xuất khẩu tăng mạnh khi doanh nghiệp chỉ xuất khẩu 761 xe thành phẩm và 1.536 bộ linh kiện.

Đây cũng là lần đầu sản phẩm Hyundai Thành Công được mở rộng tới châu Mỹ và châu Đại Dương, bên cạnh các thị trường châu Á trước đây. Giai đoạn 2018-2023, doanh nghiệp từng xuất khẩu xe sang Hàn Quốc, Peru và Philippines. Năm 2024, Hyundai Thành Công xuất khẩu 458 chiếc SUV Palisade sang Thái Lan. Sang năm 2025, doanh nghiệp mở rộng tới Thái Lan, Malaysia, Myanmar và Kazakhstan.

Nền tảng cho hoạt động xuất khẩu được xây dựng từ hệ thống sản xuất tại Ninh Bình. Hyundai Thành Công bắt đầu hợp tác với Hyundai Motor từ năm 2009 và đưa Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 vào hoạt động năm 2022. Theo doanh nghiệp, hai nhà máy đã sản xuất tổng cộng 569.951 xe trong giai đoạn 2009-2026.

Việc thâm nhập Mexico và Australia cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm. Hyundai Thành Công cho biết hệ thống sản xuất, kiểm định và kiểm soát chất lượng tại nhà máy được xây dựng theo tiêu chuẩn của Hyundai Motor toàn cầu, đồng thời đáp ứng các yêu cầu riêng về kỹ thuật, an toàn và khí thải của từng thị trường.

Hoạt động sản xuất của Hyundai Thành Công hiện tạo khoảng 3.300 việc làm trực tiếp và gián tiếp, đồng thời kết nối với hơn 50 nhà cung cấp và đối tác. Đơn vị này nằm trong top 3 doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất ngành ô tô trong năm tài chính 2025.

Hyundai Thành Công đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng xuất khẩu trong giai đoạn 2027-2029, với các thị trường dự kiến gồm Trung Đông, châu Phi, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Nga. Tổng sản lượng xuất khẩu trong giai đoạn này dự kiến khoảng 187.000 đơn vị.

Từ năm 2030, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm xuất khẩu toàn cầu, với sản lượng xuất khẩu trên 60.000 đơn vị mỗi năm.