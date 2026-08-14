SUV điện ngang cỡ Hyundai Palisade này có thể chạy hơn 1.000km/sạc, mạnh hơn nhiều siêu xe, mang xuyên Việt thì khỏi phải nghĩ

Những tài liệu đăng ký pháp lý mới nhất từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã chính thức hé lộ thông tin chi tiết về hai mẫu xe Denza N8 cùng biến thể thân kéo dài Denza N8L sắp ra mắt. Đáng chú ý, phiên bản xe thuần điện (BEV) của Denza N8 nay đã đạt phạm vi hoạt động tối đa lên tới 1.003 km sau mỗi lần sạc đầy.

Denza N8 mới nổi bật nhất với tầm vận hành lớn. Ảnh: BYD

Dung lượng pin và tầm vận hành ấn tượng của Denza N8 mới

Mẫu xe Denza N8 được trang bị hai tùy chọn bộ pin với dung lượng lần lượt là 130,15 kWh và 105,792 kWh. Tùy thuộc vào từng cấu hình, xe cung cấp các mức hành trình thuần điện đạt 1.003 km, 970 km, 840 km và 800 km.

Trong khi đó, mẫu Denza N8L sử dụng bộ pin dung lượng 130,15 kWh mang đến phạm vi hoạt động thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC đạt 960 km.

Kích thước các phiên bản Denza N8

Về mặt thị giác, các phiên bản mới vẫn duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của thế hệ hiện hành. Phần đuôi xe gây ấn tượng với cụm đèn hậu mảnh nằm song song kết hợp cùng logo Denza nổi bật ở vị trí trung tâm.

Dòng xe này mang đến hai lựa chọn kích thước khác nhau. Mẫu Denza N8 tiêu chuẩn sở hữu chiều dài 5.150 mm, chiều rộng 1.999 mm, chiều cao 1.820 mm cùng chiều dài cơ sở 3.075 mm. Kích thước này nhỉnh hơn một chút so với Hyundai Palisade.

N8 có kích thước ngang các mẫu SUV cỡ E trên thị trường. Ảnh: MIIT

Đối với biến thể Denza N8L, chiều dài thân xe được gia tăng lên mức 5.200 mm, trong khi các thông số về chiều rộng, chiều cao và chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên tương ứng là 1.999 mm, 1.820 mm và 3.075 mm.

Phiên bản kéo dài có nội thất rộng rãi hơn. Ảnh: MIIT

Sức mạnh động cơ Denza N8

Phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng một động cơ điện mang đến hai mức công suất đầu ra gồm 320 kW (tương đương 429 mã lực) và 370 kW (tương đương 497 mã lực).

Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn cung cấp cấu hình hệ dẫn động bốn bánh với ba động cơ điện, bao gồm một động cơ phía trước đạt công suất 270 kW (362 mã lực) và hai động cơ phía sau với công suất mỗi động cơ là 310 kW (416 mã lực). Cấu hình mạnh mẽ này tổng hợp nên tổng công suất lên tới 890 kW, tương đương 1.193 mã lực.

Xe có nhiều tùy chọn truyền động. Ảnh: BYD

Denza N8 lần đầu tiên chào sân thị trường vào năm 2023. Ở thời điểm đó, phiên bản thuần điện chỉ sử dụng bộ pin có dung lượng tối đa 108,8 kWh, trong khi phiên bản hybrid sạc điện (PHEV) đạt tổng phạm vi hoạt động kết hợp là 1.030 km. Giờ đây, phạm vi di chuyển thuần điện của Denza N8 BEV đã ghi nhận bước tiến lớn khi tiệm cận trực tiếp với khả năng vận hành của các dòng xe hybrid cách đây ba năm.

Kết quả kinh doanh của thương hiệu Denza

Với vị thế là thương hiệu xe năng lượng mới cao cấp thuộc tập đoàn BYD, doanh số của Denza đã lần đầu tiên vượt mốc 20.000 xe vào tháng 6 năm nay. Bước sang tháng 7, thương hiệu đạt lượng tiêu thụ 19.196 xe, ghi nhận mức giảm 5,7% so với tháng trước nhưng tăng trưởng tới 68,8% so với cùng kỳ năm ngoái.