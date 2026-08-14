Xem dây chuyền 54.000 tỷ đồng lắp Ford Fathom - bán tải điện ‘giá rẻ’ nhỏ hơn Ranger: Tách xe thành 3 phần, nhôm đúc nguyên khối

Dự án xe điện giá rẻ từng được Ford hứa hẹn từ lâu cuối cùng đã bắt đầu hình thành trên thực tế. Nhà máy lắp ráp Louisville rộng khoảng 278.000 mét vuông, nơi từng sản xuất các dòng xe chạy bằng động cơ đốt trong, giờ đây đã lột xác hoàn toàn khỏi hình ảnh một xưởng sản xuất quen thuộc được bổ sung vài rô-bốt mới.

Ford đã tháo dỡ toàn bộ công trình chỉ giữ lại phần khung vỏ, đầu tư 2 tỷ USD (khoảng 54.000 tỷ đồng) để tái thiết lập và hiện đang chuẩn bị cho quy trình sản xuất mẫu xe bán tải điện Fathom có giá khởi điểm 28.350 USD. Kết quả của khoản đầu tư này là một cuộc thử nghiệm vô cùng tốn kém.

Video tham quan dây chuyền sản xuất Ford Fathom. Nguồn: Ford

Tiến độ sản xuất Ford Fathom và các thông số chờ hé lộ

Theo cập nhật tiến độ mới nhất từ Ford, các bản mẫu Fathom đạt tiêu chuẩn sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu rời dây chuyền vào quý I năm 2027. Xe giao tới tay khách hàng sẽ nối tiếp vào cuối năm đó.

Fathom là mẫu xe đầu tiên phát triển trên nền tảng xe điện Universal mới của Ford, sở hữu mức giá niêm yết khởi điểm 28.350 USD (chưa bao gồm phí vận chuyển 1.595 USD). Hiện tại, hãng vẫn chưa công bố quãng đường di chuyển, tải trọng, sức kéo cùng hầu hết các thông số kỹ thuật khác mà người mua xe bán tải quan tâm.

Ford Fathom sẽ là bán tải có giá hấp dẫn. Ảnh dựng đồ họa: AP

Phương thức lắp ráp song song đột phá cho Ford Fathom

Ở thời điểm hiện tại, tâm điểm chú ý nằm ở quy mô nhà máy và cách thức vận hành dây chuyền sản xuất. Ford lựa chọn phương án chia mỗi chiếc Fathom thành ba phần riêng biệt bao gồm phần đầu xe, phần đuôi xe và cụm kết cấu tích hợp pin với nội thất, thay cho quy trình đưa toàn bộ khung vỏ xe hoàn thiện di chuyển dọc theo một dây chuyền kéo dài. Công nhân sẽ hoàn thiện đồng thời ba bộ phận này trên các dây chuyền song song, sau đó tiến hành bắt vít và gắn kết chúng thành một chiếc xe bán tải hoàn chỉnh.

Hai phần đầu và đuôi xe áp dụng kỹ thuật đúc nhôm nguyên khối cỡ lớn, thay thế cho hàng chục chi tiết dập và hàn truyền thống. Bộ pin đóng vai trò là sàn chịu lực của xe. Thiết kế này cho phép công nhân lắp đặt ghế ngồi trực tiếp từ khi chưa có cấu trúc cabin vướng víu, loại bỏ hoàn toàn việc phải gập người chui qua cửa xe cùng các dụng cụ cầm tay.

Dây chuyền sản xuất Fathom có nhiều khác biệt so với các mẫu khác của Ford. Nguồn: Ford

Tối ưu hóa chi phí và quy trình vận hành

Mô hình này mang lại tiềm năng thực sự vượt xa những thuật ngữ tiếp thị sản xuất thông thường. Ford cho biết hệ thống mới giúp giảm 84% thao tác chới với qua vè xe của công nhân. Đồng thời, bộ dây điện trên Fathom ngắn hơn khoảng 1.200 mét và nhẹ hơn khoảng 10 kg so với dòng SUV điện thế hệ đầu tiên của hãng.

Việc giảm bớt thao tác vặn xoắn, chới với, cắt giảm số lượng chi tiết và hạn chế nguy cơ sai sót đều mang lại lợi ích rõ rệt, đặc biệt đối với một thương hiệu từng gắn liền với nhiều đợt thu hồi xe trong thời gian gần đây.

Ford khẳng định nhà máy mới sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ xuất xưởng xe thêm 15% so với các dòng sản phẩm hiện tại ở Louisville. Trạm nạp phần mềm mới thậm chí có thể cập nhật các mô-đun trong khi xe đang di chuyển trên dây chuyền, loại bỏ thời gian giữ xe lại sau khi hoàn tất lắp ráp.

Chi phí vận hành nhà máy cũng được tối ưu để có giá thành sản xuất tốt. Nguồn: Ford

Bước đi tiếp theo là theo dõi hiệu quả thực tế của kế hoạch sản xuất này. Ford sẽ cần doanh số rất lớn từ mẫu bán tải điện giá 30.000 USD để chứng minh khoản đầu tư 2 tỷ USD là quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của dự án có thể nằm ở những kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu thu được để áp dụng cho các dòng sản phẩm khác của hãng trong tương lai.