Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam ra mắt sedan điện phiên bản tầm xa: Đi Hà Nội - Đà Nẵng một lần sạc, giá quy đổi hơn 400 triệu đồng

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Mẫu sedan điện Changan Nevo A06 tại Trung Quốc sắp được bổ sung phiên bản tầm xa, sử dụng bộ pin 80,02 kWh và có phạm vi hoạt động lên tới 800 km theo tiêu chuẩn CLTC. Với mức giá dự kiến khoảng 160.000 nhân dân tệ, mẫu xe này có thể trở thành một trong những sedan điện phổ thông có tầm hoạt động dài nhất trong tầm giá.

Quy đổi sang tiền Việt, mẫu sedan này hiện có giá từ khoảng 426-580 triệu đồng tại Trung Quốc. Phiên bản tầm xa dự kiến có giá khởi điểm khoảng 580-590 triệu đồng. Mẫu xe thuộc thương hiệu Nevo, thương hiệu xe năng lượng mới của Tập đoàn Changan, hướng tới nhóm khách hàng trẻ.

Theo China EV DataTracker, trong 7 tháng đầu năm 2026, Changan Nevo đã bàn giao 35.585 xe, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm trước. Phiên bản tầm xa mới của A06 dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm của thương hiệu này.

Nevo A06 được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc từ tháng 11/2025. Các phiên bản thuần điện hiện có hai cấu hình. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ điện công suất 120 kW (161 mã lực), kết hợp pin LFP 51,48 kWh và có phạm vi hoạt động 510 km. Trong khi đó, phiên bản cao hơn sử dụng động cơ 210 kW (286 mã lực), pin LFP 63,18 kWh và có thể di chuyển 630 km sau mỗi lần sạc.

Phiên bản tầm xa mới sẽ được trang bị bộ pin LFP dung lượng 80,02 kWh. Theo danh sách giảm thuế mua xe do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố, các cell pin được cung cấp bởi liên doanh giữa CATL và Changan.

Đáng chú ý, bộ pin này có khối lượng khoảng 566 kg. Theo thông tin được công bố, mức trọng lượng này tương đối thấp so với một số bộ pin LFP có dung lượng tương đương trên thị trường. Chẳng hạn, bộ pin LFP 81,8 kWh của BYD được cho là nặng hơn khoảng 145 kg.

Với bộ pin mới, Nevo A06 có phạm vi hoạt động từ 770 đến 800 km theo tiêu chuẩn CLTC, tùy thuộc cấu hình và trang bị. Xe sử dụng động cơ điện nam châm vĩnh cửu TZ190XY008 đặt ở cầu sau, công suất tối đa 245 kW, tương đương 329 mã lực. Tốc độ tối đa đạt 188 km/h.

Một trang bị đáng chú ý khác trên phiên bản mới là cảm biến LiDAR đặt trên nóc xe. Đây là loại cảm biến thường được sử dụng trong các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến, giúp phương tiện nhận diện môi trường xung quanh và xây dựng dữ liệu phục vụ các tính năng hỗ trợ lái.

Về kích thước, Nevo A06 thuộc phân khúc sedan cỡ trung, với chiều dài 4.885 mm, rộng 1.916 mm và cao 1.496 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.922 mm. Phiên bản tầm xa có trọng lượng không tải 1.908 kg và sử dụng hai tùy chọn lốp gồm 225/55 R18 và 245/45 R19.

Hiện Changan chưa công bố chính thức giá bán của phiên bản tầm xa. Theo dự đoán của CarNewsChina, xe có thể được định giá từ khoảng 160.000 nhân dân tệ, tương đương 23.730 USD.

Nếu mức giá này được áp dụng, Nevo A06 sẽ nằm trong nhóm sedan điện có tầm hoạt động đáng chú ý so với giá bán tại Trung Quốc. Việc đưa phạm vi hoạt động lên tới 800 km cũng có thể giúp mẫu xe cạnh tranh ở phân khúc phổ thông, nơi chi phí và quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc là những yếu tố quan trọng đối với người dùng.