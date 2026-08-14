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Phát hiện 1 mẫu xe điện chưa từng được VinFast công bố đang chạy thử tại Ấn Độ

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VinFast được cho là đang thử nghiệm thế hệ thứ hai của mẫu xe điện VF 5 tại Ấn Độ.

Phát hiện 1 mẫu xe điện chưa từng được VinFast công bố đang chạy thử tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Vừa qua, báo chí Ấn Độ đã đăng tải những hình ảnh được cho là của mẫu xe điện VinFast VF 5 thế hệ mới đang chạy thử trên đường phố.

Theo trang Rush Land, chiếc xe vừa bị bắt gặp tại khu vực quanh ga tàu điện ngầm Mahalakshmi ở Bengaluru, bang Karnataka, qua hình ảnh do một người đam mê ô tô có tên Manas YM ghi lại.

Xe có chiều dài 3.967 mm, rộng 1.723 mm, cao 1.579 mm và chiều dài cơ sở 2.514 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 160 mm. VF 5 thế hệ thứ hai sẽ nằm trong nhóm SUV điện cỡ nhỏ phổ biến tại Ấn Độ. Đây cũng là phân khúc đang có sự góp mặt của những cái tên như Tata Punch EV, Tata Nexon EV và Mahindra XEV3XO EV.

Phát hiện 1 mẫu xe điện chưa từng được VinFast công bố đang chạy thử tại Ấn Độ - Ảnh 2.

Đáng chú ý, đây không phải bản nâng cấp đơn thuần của VF 5 hiện hành. Theo hình ảnh xe thử nghiệm, VinFast đang phát triển một thế hệ hoàn toàn mới, chưa từng được hãng trưng bày hay ra mắt chính thức ở bất kỳ thị trường nào.

Ngoại hình mới vẫn giữ những đặc điểm giúp nhận diện VF 5, đặc biệt ở hình dáng thân xe và thiết kế cột D. Tuy nhiên, nhiều chi tiết đã được thay đổi. Phần nắp ca-pô không còn mang thiết kế dạng vỏ sò như trước, trong khi cụm đèn pha projector được thiết kế lại. Đèn LED định vị ban ngày hiện vẫn được che kín trên xe thử nghiệm.

Phát hiện 1 mẫu xe điện chưa từng được VinFast công bố đang chạy thử tại Ấn Độ - Ảnh 3.
Phát hiện 1 mẫu xe điện chưa từng được VinFast công bố đang chạy thử tại Ấn Độ - Ảnh 4.

Ở phía sau, VF 5 thế hệ mới sở hữu cụm đèn hậu LED nối liền với thiết kế khác biệt so với mẫu hiện tại. Đèn LED ở hai bên được tạo hình dày hơn. Cửa hậu cùng cản trước và cản sau cũng được thiết kế lại. Chiếc xe thử nghiệm sử dụng mâm thép, dường như có kích thước 16 inch.

Không chỉ ngoại thất, khoang cabin của VF 5 thế hệ thứ hai cũng được thiết kế lại. Bảng táp-lô mới có thiết kế phẳng hơn. Xe được trang bị màn hình thông tin giải trí kích thước lớn, hình chữ nhật cùng vô lăng mới giống như trên VF 8 all New.

Một số trang bị như màn hình TFT, ghế thông gió, cửa sổ trời và cửa gió điều hòa phía sau có thể xuất hiện trên xe.

Phát hiện 1 mẫu xe điện chưa từng được VinFast công bố đang chạy thử tại Ấn Độ - Ảnh 5.
Phát hiện 1 mẫu xe điện chưa từng được VinFast công bố đang chạy thử tại Ấn Độ - Ảnh 6.

Thông số vận hành của thế hệ mới chưa được công bố. Trong khi đó, VF 5 hiện tại sử dụng pin 37,23 kWh, một mô-tơ điện dẫn động cầu trước, công suất tối đa 134 mã lực. Cấu hình pin này cho phạm vi hoạt động khoảng 326 km/1 lần sạc đầy.

Cũng theo Rush Land đưa tin, doanh số VinFast tại Ấn Độ trong tháng 7/2026 đạt 1.482 xe. Hãng đang có kế hoạch đưa 5 mẫu xe điện vào thị trường này trước cuối năm 2026. Nếu kế hoạch được triển khai, VF 5 thế hệ thứ hai có thể trở thành một trong những mẫu xe quan trọng của VinFast tại phân khúc xe điện phổ thông ở Ấn Độ.

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Đức Minh

Nhịp sống thị trường

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