Bán tải VinFast VF Wild bản tiêu chuẩn lần đầu xuất hiện: Vẫn có đèn Bi-LED, ghế lái chỉnh cơ, lộ thông tin về hệ truyền động EREV

Sáng nay, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh mới của mẫu xe VinFast VF Wild. Chiếc xe được trưng bày trong một sự kiện nội bộ. So với phiên bản concept trước đây, nguyên mẫu VF Wild này có nhiều thay đổi rõ rệt. Theo đó, các thay đổi thiết kế hướng đến mục tiêu thương mại hóa sản phẩm.

Hình ảnh kỹ thuật số VinFast VF Wild. Ảnh: BMXB

Hé lộ nhiều thay đổi của VF Wild bản thương mại

Đầu tiên, thay đổi ngoại thất dễ thấy nhất là gương chiếu hậu vật lý thay vì gương điện tử. Thực tế, việc sử dụng gương cơ cũng giúp tăng tính thực dụng, đồng thời tối ưu chi phí sản xuất.

Bên cạnh đó, hình ảnh khoang lái của VF Wild cũng gây chú ý với nhiều người. Ở vị trí sau vô lăng, ghế ngồi là loại chỉnh cơ. Ngoài ra, kính chiếu hậu trung tâm của chiếc xe cũng là loại chỉnh cơ thay cho chống chói tự động trên bản concept. Vì vậy, khả năng cao đây là phiên bản tiêu chuẩn của VF Wild.

Không gian khoang lái VF Wild được cho là bản tiêu chuẩn. Ảnh: ST

Dù là bản tiêu chuẩn, ngoại thất xe VF Wild vẫn nổi bật với mâm cỡ lớn. Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED tích hợp gương cầu hỗ trợ gom sáng. Mâm xe nhiều khả năng vẫn là loại 22 inch, đi kèm lốp A/T chuyên dụng cho địa hình.

VF Wild có thể dùng động cơ EREV

Trong bài viết chia sẻ trên mạng xã hội, người đăng tải hình ảnh VF Wild đã hé lộ một thông tin gây chú ý. Cụ thể, người dùng chiếc VF Wild này không cần quan tâm đến phạm vi hoạt động. Từ đó, nhiều người dự đoán VF Wild sẽ là mẫu xe bán tải dùng động cơ EREV.

Nói cách khác, đây là loại xe điện mở rộng phạm vi hoạt động nhờ động cơ xăng. Nếu thông tin này chính xác, VF Wild sẽ sở hữu lợi thế cạnh tranh lớn. Thực tế, đây sẽ là mẫu bán tải duy nhất tại Việt Nam có công nghệ này. Tuy nhiên, VinFast chưa công bố thông tin chính thức về hệ truyền động của VF Wild.

Theo thông số bản concept, xe có chiều dài tổng thể 5.324 mm, rộng 1.997 mm. Kích thước này hoàn toàn tương đồng với các đối thủ cùng phân khúc như Ford Ranger, Toyota Hilux, Isuzu D-Max hay Mitsubishi Triton.

Nhiều tin đồn cho biết VF Wild sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay. Tại thị trường Việt Nam, phân khúc bán tải đang khá sôi động, ự xuất hiện của VF Wild sẽ giúp đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng. Hiện tại, VinFast đang cung cấp các dòng xe phổ thông, trải dài từ xe mini đến MPV lẫn SUV cỡ lớn.