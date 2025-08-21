Bán tải điện VinFast VF Wild bất ngờ tái xuất: Một điểm khác hoàn toàn chiếc xe từng được trưng bày

Sau khi ra mắt dải sản phẩm phổ thông thuần điện, VinFast đã gây nhiều bất ngờ với người tiêu dùng khi giới thiệu mẫu bán tải thuần điện cỡ trung VF Wild tại triển lãm CES 2024, diễn ra tại Mỹ đầu năm 2024. Mới đây nhất, một chiếc VinFast VF Wild với vẻ ngoài khác biệt đã xuất hiện tại nhà máy, được cho là chuẩn bị đưa tới Hà Nội.

Thông tin này xuất hiện trên một số kênh mạng xã hội và chưa được kiểm chứng. Song, dựa vào hình ảnh có thể thấy rằng chiếc VinFast VF Wild này có màu sắc khác với chiếc xe từng được trưng bày hơn 1 năm trước.

Cụ thể hơn, trong một số bức hình đang được lan truyền trên mạng xã hội, chiếc VinFast VF Wild này có màu xám mờ ánh xanh lạ mắt, khác hoàn toàn với chiếc trưng bày có màu xám bóng. Tuy nhiên, ngoài chi tiết màu sơn, xe dường như không có điểm nào thay đổi so với xe từng được trưng bày. Thay đổi này có lẽ chỉ đơn thuần là một điểm mới, không thể hiện đã tới gần bước thương mại hóa.

Chiếc VinFast VF Wild xuất hiện với màu sơn mới.

VinFast VF Wild là mẫu bán tải thuần điện ý tưởng. "Xe ý tưởng" có thể coi là một sản phẩm mẫu, tùy kế hoạch của nhà sản xuất mà có kế hoạch thương mại hóa hay không. Song, các xe ý tưởng thường có chung một mục đích là nhằm trình bày ý tưởng, tầm nhìn của nhà sản xuất về một dòng hoặc một sản phẩm cụ thể.

Với VinFast, VF Wild có lẽ là thể hiện ý tưởng của hãng về một mẫu xe bán tải có thể được thương mại hóa vào thời điểm thích hợp. VinFast VF Wild, theo các thông tin đã được công bố, mang các tính năng rất tiện nghi, hiện đại, phục vụ lối sống trải nghiệm năng động.

Mẫu xe này có các tính năng nổi bật như cửa sau mở ngược, kính chắn gió và trần kính một mảnh, vách ngăn cabin và thùng hàng có thể mở thông, hàng ghế sau có thể gập để gia tăng không gian chứa đồ...

Dựa trên thông tin có trong đơn đăng ký sở hữu trí tuệ thiết kế công nghiệp của mẫu VinFast VF Wild, 5 cái tên được đề cập ở phần tác giả gồm: Joao Marcos de Oliveira Ramos (quốc tịch Brasil), Justin James Thompson (quốc tịch Úc), Jae Hoon Lee (quốc tịch New Zealand), Paul Norman Dunn (quốc tịch Úc), và Jay Shen Sim (quốc tịch Úc).

Đáng chú ý, Jae Hoon Lee là nhà thiết kế đã chắp bút nhiều mẫu xe khác của VinFast, trong đó có VF 7 hay VF 9. Trong khi đó, Jay Shen Sim là một nhà thiết kế đang làm việc cho GoMotiv của Úc.

Trong một chia sẻ chính thức của GoMotiv, đơn vị này cho biết đã nhận được từ VinFast "đề bài" thiết kế một mẫu xe phá vỡ khuôn mẫu, tập trung nhiều đến tính bền vững, bảo vệ môi trường.

Bản đăng ký sở hữu trí tuệ kiểu dáng công nghiệp của VinFast VF Wild.

Đề bài mà GoMotiv nhận được khó ở chỗ công việc phải được hoàn thành nhanh chóng. Chia sẻ của GoMotiv cho thấy đơn vị này và VinFast đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR) trong việc thiết kế xe.

Mô hình đất sét mẫu VinFast Lux A2.0.

Một điều đáng chú ý là quá trình thiết kế VinFast VF Wild đã bỏ qua quá trình tạo hình bằng đất sét, vốn được xem là bước không thể thiếu trong quy trình thiết kế xe của các nhà sản xuất truyền thống.

Trên thực tế, VinFast cũng đã từng thực hiện tạo hình xe bằng đất sét với các mẫu xe đầu tiên, là bộ đôi VinFast Lux A2.0 và SA2.0. Việc bỏ qua công đoạn này phần nào cho thấy cách làm sáng tạo, mới mẻ và phi truyền thống của hãng.